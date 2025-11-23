Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
Verstappenove šanse narasle

Kakva drama u F1: Oba vozača McLarena, Norris i Piastri, diskvalificirani s VN Las Vegasa

Grand Prix de Formule 1 (F1) de Las Vegas
DPPI / PsnewZ / Bestimage/BESTIM
VL
Autor
Vecernji.hr
23.11.2025.
u 10:55

To znači da su Lando Norris i Oscar Piastri izgubili drugo, odnosno četvrto mjesto s utrke u subotu navečer.

McLaren je dobio dvostruku diskvalifikaciju na Velikoj nagradi Las Vegasa nakon što oba njihova bolida u Formuli 1 nisu zadovoljila minimalni zahtjev debljine stražnjeg skid bloka. To znači da su Lando Norris i Oscar Piastri izgubili drugo, odnosno četvrto mjesto s utrke u subotu navečer.

Nakon diskvalifikacije McLarena, Mercedesov dvojac George Russell i Andrea Kimi Antonelli preselio se na drugo, odnosno treće mjesto, iza pobjednika Maxa Verstappena, koji je upisao svoju šestu pobjedu u sezoni.

Verstappenove šanse za petu uzastopnu titulu sada su povećane jer zaostaje samo 24 boda za vodećim Norrisem, uz još dvije velike nagrade i jednu sprint utrku do kraja sezone. Nizozemac je sada izjednačen na drugom mjestu s Piastrijem.

Ključne riječi
oscar piastri Lando Norris

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja