Kakva drama u F1: Oba vozača McLarena, Norris i Piastri, diskvalificirani s VN Las Vegasa

McLaren je dobio dvostruku diskvalifikaciju na Velikoj nagradi Las Vegasa nakon što oba njihova bolida u Formuli 1 nisu zadovoljila minimalni zahtjev debljine stražnjeg skid bloka. To znači da su Lando Norris i Oscar Piastri izgubili drugo, odnosno četvrto mjesto s utrke u subotu navečer.

Nakon diskvalifikacije McLarena, Mercedesov dvojac George Russell i Andrea Kimi Antonelli preselio se na drugo, odnosno treće mjesto, iza pobjednika Maxa Verstappena, koji je upisao svoju šestu pobjedu u sezoni.

Verstappenove šanse za petu uzastopnu titulu sada su povećane jer zaostaje samo 24 boda za vodećim Norrisem, uz još dvije velike nagrade i jednu sprint utrku do kraja sezone. Nizozemac je sada izjednačen na drugom mjestu s Piastrijem.