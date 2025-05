Novog trenera Reala pitali su o Luki Modriću: 'Ne mogu biti objektivan, on je velika legenda'

Xabi Alonso službeno je započeo svoj mandat na klupi Real Madrida, naslijedivši Carla Ancelottija. Na svom uvodnom predstavljanju medijima, Alonso nije krio uzbuđenje: "Ovo je vrlo uzbudljiv dan, jedan od onih koji se pamte jer samo jednom u životu možete trenirati Real Madrid. Osjećam se ponosno, odgovorno i energično, željan sam započeti novu eru," poručio je, jasno dajući do znanja da je spreman za goleme zahtjeve vođenja 'Kraljevskog kluba'.

Neizostavna tema bio je i Luka Modrić, koji se samo nekoliko dana ranije, u emotivnoj utakmici protiv Real Sociedada (2:0), oprostio od domaće publike nakon 13 godina i 591 nastupa. Alonso, bivši Modrićev suigrač, nije štedio riječi hvale: "S Lukom nisam baš objektivan jer smo bili suigrači, imali smo kemiju. Postao je dirigent orkestra; on je velika legenda. Gledati njegov oproštaj neki dan čini te ponosnim," izjavio je Alonso. Modrićev oproštajni govor, u kojem je poručio "nemojte plakati jer je gotovo, smijte se jer se dogodilo," dirnuo je navijače diljem svijeta.

Međutim, posebno je odjeknula Alonsova jasna namjera da zadrži Modrića u momčadi i za sezonu 2025./26., unatoč očekivanjima da će napustiti klub nakon Svjetskog klupskog prvenstva. Alonso je iznio "izričit zahtjev" upravi za ostanak hrvatskog virtuoza. Novi trener, kako se navodi, "smatra iskustvo i liderstvo Hrvata izuzetno važnima" za svoj projekt. Ova vijest zasigurno će obradovati brojne navijače koji su se pribojavali definitivnog kraja Modrićeve ere u bijelom dresu.

Modrićev trenutni ugovor istječe ovog ljeta, no sudjelovat će na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u pod Alonsovim vodstvom. "Imat ću privilegiju trenirati ga na Svjetskom klupskom prvenstvu," rekao je Alonso. Ovo natjecanje moglo bi poslužiti kao most prema produljenju suradnje. S obzirom na to da će Modrić kasnije ove godine napuniti 40, njegov ostanak na najvišoj razini bio bi još jedan dokaz njegove nevjerojatne dugovječnosti i neprocjenjive vrijednosti za momčad.

Xabi Alonso je na predstavljanju istaknuo svoju želju za izgradnjom dominantne momčadi. "Izazov je stvoriti momčad, osloboditi potencijal ovih igrača i da svi idemo kao jedan. Ako svi idemo kao jedan, imat ćemo vrlo moćnu silu," naglasio je. Govoreći o stilu igre, Alonso je rekao: "Želim da momčad prenosi emociju i energiju, da igra ambiciozno i da se poveže s navijačima." Upitan o tome kako uklopiti zvijezde poput Viniciusa Jr. i Kyliana Mbappéa, Alonso je odgovorio: "To je blagoslov... Imam ideje." U takvoj viziji, Modrićevo iskustvo, nogometna inteligencija i sposobnost da diktira tempo igre predstavljaju neprocjenjiv kapital, čak i s prilagođenom minutažom. Njegova prisutnost može samo pomoći u daljnjem razvoju mlađih zvijezda.

Odlazeći trener Carlo Ancelotti također je biranim riječima govorio o Modriću, nazvavši ga "primjerom za sve" i "legendom Real Madrida". "Uspio je uskladiti kvalitetu s dušom," rekao je Ancelotti. Sam Modrić je u svom oproštajnom govoru zahvalio klubu, predsjedniku Florentinu Pérezu, trenerima, suigračima i navijačima, ističući: "Najveći trofej koji sam osvojio je vaša ljubav." S 28 osvojenih trofeja, uključujući šest Liga prvaka, Modrić je jedan od najtrofejnijih igrača u povijesti Real Madrida i nogometa uopće.