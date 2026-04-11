FOTO Milanović je bio dobro raspoložen: Obišao štandove, virio u čašice, kušao i kolače

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je u subotu koprivničke manifestacije "Tradicije naših starih" i II. Obrtnički gastro festival Koprivnica 2026. (GAF 2026), koji su održani na Zrinskom trgu i u središnjem gradskom parku
U sklopu manifestacije „Tradicije naših starih“ predstavlja se oko 80 izlagača, dok na GAF-u sudjeluje četrdesetak ekipa udruženja obrtnika i obrtničkih komora iz cijele Hrvatske, pripremajući specijalitete svojih krajeva
Predsjednik Udruženja obrtnika Koprivnica Marko Solar istaknuo je humanitarni karakter manifestacija – svi prihodi i dobrovoljni prilozi namijenjeni su udruzi „Šegrtsko srce“, koja pomaže učenicima slabijeg imovinskog statusa iz koprivničke Obrtničke škole