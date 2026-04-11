OD Bournemoutha

Arsenal neočekivano izgubio i dao priliku Manchester Cityju u borbi za naslov

11.04.2026.
u 16:55

Eli Junior Kroupi je u 17. minuti postigao vodeći pogodak za Bournemouth. Viktor Gyoekeres je u 35. minuti bio precizan iz kaznenog udarca i izjednačio je rezultat, da bi pobjedu gostima donio Alex Scott u 74. minuti.

Nogometaši Bournemoutha napravili su veliko iznenađenje u 32. kolu engleske Premier lige pobijedivši s 2-1 na gostovanju kod vodećeg Arsenala

Eli Junior Kroupi je u 17. minuti postigao vodeći pogodak za Bournemouth. Viktor Gyoekeres je u 35. minuti bio precizan iz kaznenog udarca i izjednačio je rezultat, da bi pobjedu gostima donio Alex Scott u 74. minuti.

Unatoč porazu, prvom u Premier ligi od 25. siječnja, doživljenom također na Emiratesu od Manchester Uniteda, Arsenal (70 bodova) je ostao ne vrhu ljestvice s devet bodova prednosti u odnosu na Manchester City (61), koji ima dvije utakmice manje. Bournemouth je s 45 bodova s 13. pozicije skočio na devetu.

U subotu su na rasporedu još tri utakmice u kojima se sastaju: Brentford - Everton, Burnley - Brighton (16.00 sati) i Liverpool - Fulham (18.30).

Premier liga - 32. kolo
Arsenal - Bournemouth          (13.30)
Brentford - Everton            (16.00)
Burnley - Brighton             (16.00)
Liverpool - Fulham             (18.30)

U nedjelju:
C. Palace - Newcastle          (15.00)
Nott. Forest - Aston Villa     (15.00)
Sunderland - Tottenham         (15.00)
Chelsea - Man. City            (17.30)
U ponedjeljak:
Man. United - Leeds            (21.00) 

Odigrano u petak:
West Ham - Wolverhampton       4-0 (Mavropanos 42, 83, Castellanos 66, 68)

Ljestvica:
 1. Arsenal                  32  21   7   4  62-24  70 
 2. Manchester City          30  18   7   5  60-28  61 
 3. Manchester United        31  15  10   6  56-43  55 
 4. Aston Villa              31  16   6   9  42-37  54 
 5. Liverpool                31  14   7  10  50-42  49 
------------------------------------------------------
 6. Chelsea                  31  13   9   9  53-38  48 
------------------------------------------------------
 7. Brentford                31  13   7  11  46-42  46 
 8. Everton                  31  13   7  11  37-35  46 
 9. Bournemouth              32  10  15   7  48-49  45 
10. Fulham                   31  13   5  13  43-44  44 
11. Brighton and Hove Albion 31  11  10  10  41-37  43 
12. Sunderland               31  11  10  10  32-36  43 
13. Newcastle United         30  12   6  12  43-43  42 
14. Crystal Palace           30  10   9  11  33-35  39 
15. Leeds United             31   7  12  12  37-48  33 
16. Nottingham Forest        31   8   8  15  31-43  32 
17. West Ham United          32   8   8  16  40-57  32 
------------------------------------------------------
18. Tottenham Hotspur        31   7   9  15  40-50  30 
19. Burnley                  31   4   8  19  33-61  20 
20. Wolverhampton Wanderers  32   3   8  21  24-58  17 
