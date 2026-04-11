Arsenal neočekivano izgubio i dao priliku Manchester Cityju u borbi za naslov

Nogometaši Bournemoutha napravili su veliko iznenađenje u 32. kolu engleske Premier lige pobijedivši s 2-1 na gostovanju kod vodećeg Arsenala.
Eli Junior Kroupi je u 17. minuti postigao vodeći pogodak za Bournemouth. Viktor Gyoekeres je u 35. minuti bio precizan iz kaznenog udarca i izjednačio je rezultat, da bi pobjedu gostima donio Alex Scott u 74. minuti.
Unatoč porazu, prvom u Premier ligi od 25. siječnja, doživljenom također na Emiratesu od Manchester Uniteda, Arsenal (70 bodova) je ostao ne vrhu ljestvice s devet bodova prednosti u odnosu na Manchester City (61), koji ima dvije utakmice manje. Bournemouth je s 45 bodova s 13. pozicije skočio na devetu.
U subotu su na rasporedu još tri utakmice u kojima se sastaju: Brentford - Everton, Burnley - Brighton (16.00 sati) i Liverpool - Fulham (18.30).
Premier liga - 32. kolo Arsenal - Bournemouth (13.30) Brentford - Everton (16.00) Burnley - Brighton (16.00) Liverpool - Fulham (18.30) U nedjelju: C. Palace - Newcastle (15.00) Nott. Forest - Aston Villa (15.00) Sunderland - Tottenham (15.00) Chelsea - Man. City (17.30) U ponedjeljak: Man. United - Leeds (21.00) Odigrano u petak: West Ham - Wolverhampton 4-0 (Mavropanos 42, 83, Castellanos 66, 68) Ljestvica: 1. Arsenal 32 21 7 4 62-24 70 2. Manchester City 30 18 7 5 60-28 61 3. Manchester United 31 15 10 6 56-43 55 4. Aston Villa 31 16 6 9 42-37 54 5. Liverpool 31 14 7 10 50-42 49 ------------------------------------------------------ 6. Chelsea 31 13 9 9 53-38 48 ------------------------------------------------------ 7. Brentford 31 13 7 11 46-42 46 8. Everton 31 13 7 11 37-35 46 9. Bournemouth 32 10 15 7 48-49 45 10. Fulham 31 13 5 13 43-44 44 11. Brighton and Hove Albion 31 11 10 10 41-37 43 12. Sunderland 31 11 10 10 32-36 43 13. Newcastle United 30 12 6 12 43-43 42 14. Crystal Palace 30 10 9 11 33-35 39 15. Leeds United 31 7 12 12 37-48 33 16. Nottingham Forest 31 8 8 15 31-43 32 17. West Ham United 32 8 8 16 40-57 32 ------------------------------------------------------ 18. Tottenham Hotspur 31 7 9 15 40-50 30 19. Burnley 31 4 8 19 33-61 20 20. Wolverhampton Wanderers 32 3 8 21 24-58 17