Premda europski i svjetski mediji već mjesecima najavljuju sigurnu i uvjerljivu pobjedu oporbe na najvažnijim mađarskim izborima od pada komunizma, ali i najznačajnijim europskim izborima u ovom desetljeću, nitko zapravo ne zna što će se dogoditi nakon sutrašnjeg zatvaranja birališta u Mađarskoj. Sve neovisne ankete potvrđuju da Péter Magyar, čelnik oporbene Tisze i prvi ozbiljni izazivač mađarskog autokrata Viktora Orbána nakon punih 16 godina, ima uvjerljivu, a u nekim slučajevima i dvoznamenkastu prednost ispred Orbánova Fidesza te da se ta prednost u samom finišu jedne od najzanimljivijih i najbrutalnijih predizbornih kampanja u novijoj europskoj povijesti samo dodatno povećala. Pritom je, naravno, važno i to što na veliku i kontinuiranu prednost Tisze upućuju i sve najvjerodostojnije ankete, koje su s velikom preciznošću prognozirale i rezultate prošlih izbora, a jedna od njih, anketa Mediana, nagovještava da će Tisza čak osvojiti i dvotrećinsku većinu.
Pad Orbánove autokracije? Mađari biraju i za – Europu
Može li opozicija srušiti Orbánovu izbornu autokraciju? Jesu li ovo najvažniji europski izbori u ovom desetljeću? Mogu li birači pobijediti Orbánov autokratski sustav? To su neka od dramatičnih pitanja na koja ćemo odgovor dobiti u nedjelju
Hmm, da se ne bi ti "neovisni" anketari malo zeznuli u nedjelju?! Tako je i kod nas bilo tih raznoraznih "anketara" , pa bi fulali dobrano
Ako pobjedi Péter Magyar, on će biti manjinski sudionik u vladanju sa svojom državom, a ostatak vladavine će preuzeti EU i Ursula von der Leyen.
Otvorena propaganda protiv Orbana , kao da su izbori u HR.