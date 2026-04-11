Pad Orbánove autokracije? Mađari biraju i za – Europu

Premda europski i svjetski mediji već mjesecima najavljuju sigurnu i uvjerljivu pobjedu oporbe na najvažnijim mađarskim izborima od pada komunizma, ali i najznačajnijim europskim izborima u ovom desetljeću, nitko zapravo ne zna što će se dogoditi nakon sutrašnjeg zatvaranja birališta u Mađarskoj. Sve neovisne ankete potvrđuju da Péter Magyar, čelnik oporbene Tisze i prvi ozbiljni izazivač mađarskog autokrata Viktora Orbána nakon punih 16 godina, ima uvjerljivu, a u nekim slučajevima i dvoznamenkastu prednost ispred Orbánova Fidesza te da se ta prednost u samom finišu jedne od najzanimljivijih i najbrutalnijih predizbornih kampanja u novijoj europskoj povijesti samo dodatno povećala. Pritom je, naravno, važno i to što na veliku i kontinuiranu prednost Tisze upućuju i sve najvjerodostojnije ankete, koje su s velikom preciznošću prognozirale i rezultate prošlih izbora, a jedna od njih, anketa Mediana, nagovještava da će Tisza čak osvojiti i dvotrećinsku većinu.