Luka Modrić ipak odlazi iz Milana? Mogao bi se dogoditi scenarij kakvog nitko nije očekivao

Budućnost Luke Modrića u dresu Milana već je neko vrijeme pod povećalom sportske javnosti. Iako su preliminarni razgovori između klupskih čelnika i hrvatskog veznjaka odrađeni, a među vrhuškom Rossonera vlada oprezni optimizam, konačnom epilogu nismo ništa bliže nego na početku godine. Modrić je po dolasku potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu, no aktivacija te opcije sada ovisi o nekoliko ključnih faktora, a jedan se ističe kao presudan.

Glavni preduvjet za Modrićev ostanak jest povratak Milana u Ligu prvaka. Upravo se tu javlja potencijalni problem koji bi mogao zakomplicirati cijelu situaciju. Mjesto Milana među prve četiri momčadi Serie A više ne djeluje toliko sigurno kao prije nekoliko mjeseci, što je navelo i talijanske medije da postave logično pitanje. "Bi li Hrvat, koji u rujnu puni 41 godinu, bio sretan završiti karijeru bez natjecanja koje je kao jedan od glavnih protagonista osvojio čak šest puta? Dvojbe su sasvim opravdane", piše La Gazzetta dello Sport.

Priča o borbi za naslov prvaka praktički je zaključena i Scudetto će gotovo sigurno završiti u rukama gradskog rivala Intera. Momčadi Maxa Allegrija sada prijeti mogućnost ispadanja iz utrke za Ligu prvaka. Rossoneri su trenutačno treći, no u prošlom su kolu prepustili drugo mjesto Napoliju, a Como, Juventus i Roma nalaze se unutar samo šest bodova. Grubo rečeno, Milan je udaljen samo dva kiksa od potpunog kompliciranja situacije i dovođenja u pitanje onog najvažnijeg - plasmana u elitno europsko natjecanje.

Ostanak bez Lige prvaka ne bi utjecao samo na Modrićevu budućnost, već i na sudbinu drugih zvijezda poput Christiana Pulišića i Rafaela Leãa. Osim toga, financijska injekcija koju donosi najjače europsko natjecanje, procijenjena na 60 do 70 milijuna eura, ključna je za izgradnju konkurentne momčadi kakvu Modrić želi. Taj bi novac omogućio dovođenje zvučnih pojačanja poput Roberta Lewandowskog i Leona Goretzke, igrača koji Milan bez Lige prvaka ne bi ni uzeli u razmatranje.

Osim plasmana u Ligu prvaka, Modrić je, prema medijskim napisima, postavio još dva uvjeta: jamstvo da će momčad biti konkurentna u borbi za trofeje te ostanak trenera Massimiliana Allegrija, s kojim je izgradio odličan odnos. Uprava kluba navodno je spremna investirati kako bi ispunila zahtjeve hrvatskog maestra, a i sam Allegri, unatoč povezivanju s klupom talijanske reprezentacije, izrazio je nadu u dug ostanak na San Siru. Konačna odluka očekuje se na kraju sezone, no jedno je sigurno - neuspjeh u borbi za Ligu prvaka mogao bi dovesti do scenarija koji u Milanu nitko ne želi ni zamisliti.