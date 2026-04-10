POSREĆILO MU SE

Velik dobitak na Eurojackpotu ide u Hrvatsku: Poznato gdje je uplaćen listić

Šibenik: Prodajno mjesto na kojem je uplaćen dobitni listić Eurojackpota
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
10.04.2026.
u 21:21

Igrač je odigrao tri kombinacije uz pretplatu za dva izvlačenja, za što je izdvojio ukupno 12 eura – ulaganje koje mu se višestruko isplatilo

Senj je večeras postao jedno od sretnijih mjesta na karti Hrvatske zahvaljujući dobitku u popularnoj igri Eurojackpot. U 29. kolu ove međunarodne lutrijske igre jedan je građanin iz Senja osvojio iznos od čak 134.418,50 eura. Izvučeni brojevi koji su donijeli sreću bili su 1, 6, 11, 18 i 48, uz dodatne brojeve 10 i 12. Dobitak je ostvaren u kategoriji “5”, što predstavlja jedan od značajnijih dobitaka u ovoj igri.

Sretni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Frankopanski trg 3 u Senju. Igrač je odigrao tri kombinacije uz pretplatu za dva izvlačenja, za što je izdvojio ukupno 12 eura – ulaganje koje mu se višestruko isplatilo. Iz Hrvatske lutrije podsjećaju kako se sljedeće izvlačenje Eurojackpota održava u utorak, 14. travnja 2026. godine, a procijenjeni glavni dobitak iznosi impresivnih 14 milijuna eura.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

