Velik dobitak na Eurojackpotu ide u Hrvatsku: Poznato gdje je uplaćen listić

Senj je večeras postao jedno od sretnijih mjesta na karti Hrvatske zahvaljujući dobitku u popularnoj igri Eurojackpot. U 29. kolu ove međunarodne lutrijske igre jedan je građanin iz Senja osvojio iznos od čak 134.418,50 eura. Izvučeni brojevi koji su donijeli sreću bili su 1, 6, 11, 18 i 48, uz dodatne brojeve 10 i 12. Dobitak je ostvaren u kategoriji “5”, što predstavlja jedan od značajnijih dobitaka u ovoj igri.

Sretni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Frankopanski trg 3 u Senju. Igrač je odigrao tri kombinacije uz pretplatu za dva izvlačenja, za što je izdvojio ukupno 12 eura – ulaganje koje mu se višestruko isplatilo. Iz Hrvatske lutrije podsjećaju kako se sljedeće izvlačenje Eurojackpota održava u utorak, 14. travnja 2026. godine, a procijenjeni glavni dobitak iznosi impresivnih 14 milijuna eura.