najbolji brazilski strijelac

Hoće li Neymar izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu? Evo što kaže izbornik Ancelotti

KATAR 2022 - Neymar nije uspio suspregnuti suze nakon poraza od Hrvatske
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Hina
11.04.2026.
u 17:22

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti ostavio je otvorenom mogućnost da Neymar dobije mjesto u svojoj momčadi od 26 nogometaša za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, rekavši da napadač ima dva mjeseca da dokaže da ima potrebne kvalitete.

Ancelotti je dosljedno tvrdio da će Neymar biti u konkurenciji ako bude potpuno spreman, ali napadač je isključen iz brazilske momčadi za prošlomjesečne pripremne utakmice protiv Francuske i Hrvatske.

Neymar, najbolji brazilski strijelac svih vremena sa 79 golova, nije igrao za reprezentaciju otkako je zadobio tešku ozljedu koljena u listopadu 2023. i mučio se s održavanjem dosljednog niza utakmica otkako se vratio u Santos prošle godine. Poraz Brazila od Francuske 2-1 u Bostonu potaknuo je navijače da skandiraju Neymarovo ime, ali Ancelotti je tada odbacio tu reakciju, rekavši da bi se pozornost trebala usmjeriti na odabrane igrače.

Međutim, Talijan je sada predložio da napadač Santosa ostane dio njegovih razmišljanja dok Brazil procjenjuje svoje mogućnosti prije Svjetskog prvenstva, koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjevernoj Americi i Meksiku.

"On je veliki talent i normalno je da ljudi misle da nam može pomoći da osvojimo sljedeće Svjetsko prvenstvo“, rekao je Ancelotti u intervjuu za francuske novine L'Equipe. "Trenutno ga procjenjuje Brazilska nogometna konfederacija, ja to radim, i još uvijek ima dva mjeseca da pokaže da ima kvalitete za igranje na sljedećem Svjetskom prvenstvu.Nakon ozljede koljena, Neymar se dobro vratio; postiže golove. Mora nastaviti u ovom smjeru i poboljšati svoju kondiciju. Na pravom je putu“, kazao je Talijan. 

Brazil je u skupini C uz Maroko, Haiti i Škotsku na Svjetskom prvenstvu i započet će svoju kampanju 13. lipnja na stadionu New Jersey.
Ne propustite

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

