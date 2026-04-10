Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SURAĐIVALI SU

Naš glazbenik sve je iznenadio razvodom nakon 40 godina braka i vjenčanjem za 33 godine mlađu partnericu

Split: Sve?ana dodjela glazbene nagrade Porin u Spaladium Areni
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
10.04.2026.
u 19:40

Hrvoje Hegedušić i Ksenija Erker rastali su se 2013. godine nakon 40 godina braka, a par se rastao zbog Hegedušićeve romanse s 33 godine mlađom profesoricom Ljerkom Šemeš

Četiri desetljeća u braku su bili Ksenija Erker i Hrvoje Hegedušić koji su se rastali 2013. godine.  - Kada sam se zaljubila sa 17 godina, mislila sam da je to za cijeli život. Sad znam da je život putovanje  i ja sam imala čovjeka s kojim sam putovala 40 godina. Sada su tračnice otišle svaka na svoju stranu, ali putovanje nije prestalo ni za njega ni  za mene. - izjavila je Ksenija za Story nedugo nakon što se doznalo za razvod. Par se rastao zbog Hegedušićeve romanse s 33 godine mlađom profesoricom Ljerkom Šemeš. Ksenije je rekla kako su zadnjih deset godina braka bolje funkcionirali kao baka i djed nego kao bračni par. U intervju koji je dao za Večernji list Hegedušić nam je ispričao kako je poznanstvo s Ljerkom preraslo u ljubav.

- Ljerku poznajem od njezine mladosti, znao sam njezina oca Milana Mažara, a skupa smo ona i ja radili tekstove pjesama za pjesme “Sjećam se grada”, “Sanjam stare zime”. Ona bi napisala tekst, a ja bih ga uglazbio i otpjevao. Znamo se desetljećima. I jednom smo počeli priču o tome zašto ona nikad nije završila Muzičku akademiju, išla je na teoretski smjer. Rekao sam joj: “Daj donesi indeks, da vidim koliko ti je ispita ostalo.” Ispalo je da je s faksa, dva desetljeća prije, odustala zbog profesora Davorina Kempfa. Došla bi na ispit, a on bi joj rekao: “Sve ste napravili dobro, ali ja to tako nisam zamislio.” I tu je odustala - ispričao nam je tada i otkrio kako je Ljerku nagovorio da 20 godina nakon što je odustala od studija ipak nastavi s studiranjem. 

- Da! I ona je kod istog tog Kempfa, inače sjajnog skladatelja, bila jedan od najboljih studenata. Ja sam u Selcu imao brod, ona je imala stan u Crikvenici i tu smo, šetajući, učili. Od uvale Slana i natrag, mi smo šetali i ja sam joj pomagao da završi studij. Da je ohrabrim. Diplomirala je 2010. godine. I tu je krenulo, u jednom smo trenutku shvatili da pred sobom imamo, i jedno i drugo, osobu koja je tvoja, bez koje više ne možeš - ispričao je Hrvoje. 

Ključne riječi
ksenija erker showbiz ljerka šemeš Hrvoje Hegedušić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS u Vintage Industrial Bar-u
Sve će goriti

Vijest koja se dugo čekala! PipsChips&Videoclips najavili koncert u Areni Zagreb

Pipsi su u zadnje desetljeće po više puta punili zagrebačke klubove i prostore te nastupali konstantno po festivalima diljem regije. Uz, primjerice, tri rasprodana kluba Boogaloo ili rekordnih šest nastupa u Vintage Industrial Baru bilo je jasno da postoji duboka povezanost između Pipsa i Zagreba. Veliki rasprodani koncert na stadionu Šalata samo je zacemetirao ogromnu privrženost ovdašnje publike i benda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!