Naš glazbenik sve je iznenadio razvodom nakon 40 godina braka i vjenčanjem za 33 godine mlađu partnericu

Četiri desetljeća u braku su bili Ksenija Erker i Hrvoje Hegedušić koji su se rastali 2013. godine. - Kada sam se zaljubila sa 17 godina, mislila sam da je to za cijeli život. Sad znam da je život putovanje i ja sam imala čovjeka s kojim sam putovala 40 godina. Sada su tračnice otišle svaka na svoju stranu, ali putovanje nije prestalo ni za njega ni za mene. - izjavila je Ksenija za Story nedugo nakon što se doznalo za razvod. Par se rastao zbog Hegedušićeve romanse s 33 godine mlađom profesoricom Ljerkom Šemeš. Ksenije je rekla kako su zadnjih deset godina braka bolje funkcionirali kao baka i djed nego kao bračni par. U intervju koji je dao za Večernji list Hegedušić nam je ispričao kako je poznanstvo s Ljerkom preraslo u ljubav.

- Ljerku poznajem od njezine mladosti, znao sam njezina oca Milana Mažara, a skupa smo ona i ja radili tekstove pjesama za pjesme “Sjećam se grada”, “Sanjam stare zime”. Ona bi napisala tekst, a ja bih ga uglazbio i otpjevao. Znamo se desetljećima. I jednom smo počeli priču o tome zašto ona nikad nije završila Muzičku akademiju, išla je na teoretski smjer. Rekao sam joj: “Daj donesi indeks, da vidim koliko ti je ispita ostalo.” Ispalo je da je s faksa, dva desetljeća prije, odustala zbog profesora Davorina Kempfa. Došla bi na ispit, a on bi joj rekao: “Sve ste napravili dobro, ali ja to tako nisam zamislio.” I tu je odustala - ispričao nam je tada i otkrio kako je Ljerku nagovorio da 20 godina nakon što je odustala od studija ipak nastavi s studiranjem.

- Da! I ona je kod istog tog Kempfa, inače sjajnog skladatelja, bila jedan od najboljih studenata. Ja sam u Selcu imao brod, ona je imala stan u Crikvenici i tu smo, šetajući, učili. Od uvale Slana i natrag, mi smo šetali i ja sam joj pomagao da završi studij. Da je ohrabrim. Diplomirala je 2010. godine. I tu je krenulo, u jednom smo trenutku shvatili da pred sobom imamo, i jedno i drugo, osobu koja je tvoja, bez koje više ne možeš - ispričao je Hrvoje.