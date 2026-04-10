Vučić u potpunosti preuzima kontrolu nad srpskim medijima: 'Ovo je početak kraja televizije kakvu smo gledali posljednjih deset godina'

Odluka o smjeni Igora Božića, dugogodišnjeg direktora televizije N1 Srbija, novinarskim je udruženjima i sindikatima kao i EFJ ozbiljan signal da je vlast Aleksandra Vučića, u koordinaciji s novim vlasničkim strukturama, "ušla u završnu fazu uspostave kontrole nad jednim od posljednjih preostalih stupova neovisnog informiranja u Srbiji". Ovo, kažu, nije izolirana kadrovska promjena, već početak šireg vala smjena, pritisaka i restrukturiranja unutar redakcija u okviru Adria News Networka.



Rade Đurić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) u izjavi za Večernji list znakovito ističe kako su već naslućivali ovakav scenarij. – Zabrinutost je pojačao i snimljeni razgovor između direktora Telekoma i jednog od direktora United Medije, iz kojeg je jasno vidljivo nezadovoljstvo načinom na koji rade N1 i Nova S, kao i otvoreni pritisci da novi vlasnici poduzmu određene korake – ističe naš sugovornik i dodaje: – Više smo puta ovu situaciju opisali kao svojevrsni 'sindrom kuhane žabe', proces koji se odvija postupno, ali sustavno, pri čemu je vidljivo da postoji određeni plan, dok istodobno izostaju mehanizmi da se takav razvoj događaja zaustavi ili spriječi. Na temelju pojedinačnih poteza novih vlasnika stekli smo dojam da je ovakav razvoj događaja bio izgledan, a sada postoji opravdana sumnja da je taj proces upravo započeo smjenom Igora Božića.