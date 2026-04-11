Vjerovao sam im kad su rekli 'ne brini se'. Danas sam ilegalac u Hrvatskoj zbog njihove greške

"Državljanin sam Nepala i sada sam u velikom problemu zbog greške koju je napravio netko drugi. Tvrtka za koju radim nije na vrijeme regulirala moje radne dokumente i sada mi kažu da ne mogu raditi. Nisam učinio niša loše, nisam prekršio nikakva pravila ni zakone, ovo se dogodilo zbog tuđe pogreške, a ja sam sada postao ilegalac u ovoj državi a da to nisam znao. Puno sam puta ljude u tvrtki za koju radim pitao što se događa s mojim radnim papirima i dozvolom, a oni su mi odgovarali da se ne trebam brinuti o tomu. Da su me obavijestili na vrijeme da ima problema, možda sam mogao naći novi posao. No sve se dogodilo iznenada, a ja sam sada u velikom problemu i ništa nije u mojim rukama."