BROJNE PRITUŽBE

Vjerovao sam im kad su rekli 'ne brini se'. Danas sam ilegalac u Hrvatskoj zbog njihove greške

Ivana Jakelić
11.04.2026.
u 06:55

Ured pučke pravobraniteljice lani je primio najviše pritužbi stranih radnika u posljednje tri godine

"Državljanin sam Nepala i sada sam u velikom problemu zbog greške koju je napravio netko drugi. Tvrtka za koju radim nije na vrijeme regulirala moje radne dokumente i sada mi kažu da ne mogu raditi. Nisam učinio niša loše, nisam prekršio nikakva pravila ni zakone, ovo se dogodilo zbog tuđe pogreške, a ja sam sada postao ilegalac u ovoj državi a da to nisam znao. Puno sam puta ljude u tvrtki za koju radim pitao što se događa s mojim radnim papirima i dozvolom, a oni su mi odgovarali da se ne trebam brinuti o tomu. Da su me obavijestili na vrijeme da ima problema, možda sam mogao naći novi posao. No sve se dogodilo iznenada, a ja sam sada u velikom problemu i ništa nije u mojim rukama."

OZ
OzEmpičićAP
07:02 11.04.2026.

Predlažem da se učlanite u HDZ.

SI
Sivooki
08:01 11.04.2026.

Pučka pravobraniteljica za strani puk. Evo još jedno mjesto za zapošljavanje. Sunca ti, čime se ova bavi...

