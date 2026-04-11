Svi protiv Tomaševića – zato što Možemo drži ključeve buduće državne vlasti

Nezahvalan status Tomislava Tomaševića u hrvatskoj politici ne mijenja se bitnije ni u drugom mandatu: protivnici udaraju po njemu kao Maksim po diviziji zato što grad vodi drukčije nego što oni vode državu; konkurenti mu traže dlake u jajetu da se u njegovu "aktivističkom" gnijezdu ne bi izleglo previše malih tomaševića; saveznici mu plješću s figama u džepu, strahujući da bi se njegova zaraza mogla proširiti na cijelu ljevicu. Iz različitih motiva, dakle, šareni politički bataljuni granatiraju dosadno i uporno njegove položaje. Onome tko nije zagriženi navijač ni jednoga stranačkoga kluba, dođe žao čovjeka koji unosi cijelog sebe u politiku, a politika mu vraća s kamatama. Čak se i bivša predsjednica Republike politički aktivirala na kritici Tomaševićeva smeća, a ni njegova rivalka s gradskih izbora nije mu pružila ruku solidarnosti nakon posljednjeg nevremena. Sam protiv svih, ili svi protiv njega, to je sudbina Tomislava Tomaševića.