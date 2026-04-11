Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Mirko Galić

Svi protiv Tomaševića – zato što Možemo drži ključeve buduće državne vlasti

11.04.2026. u 13:15

Šareni politički bataljuni granatiraju položaje zagrebačkoga gradonačelnika

Nezahvalan status Tomislava Tomaševića u hrvatskoj politici ne mijenja se bitnije ni u drugom mandatu: protivnici udaraju po njemu kao Maksim po diviziji zato što grad vodi drukčije nego što oni vode državu; konkurenti mu traže dlake u jajetu da se u njegovu "aktivističkom" gnijezdu ne bi izleglo previše malih tomaševića; saveznici mu plješću s figama u džepu, strahujući da bi se njegova zaraza mogla proširiti na cijelu ljevicu. Iz različitih motiva, dakle, šareni politički bataljuni granatiraju dosadno i uporno njegove položaje. Onome tko nije zagriženi navijač ni jednoga stranačkoga kluba, dođe žao čovjeka koji unosi cijelog sebe u politiku, a politika mu vraća s kamatama. Čak se i bivša predsjednica Republike politički aktivirala na kritici Tomaševićeva smeća, a ni njegova rivalka s gradskih izbora nije mu pružila ruku solidarnosti nakon posljednjeg nevremena. Sam protiv svih, ili svi protiv njega, to je sudbina Tomislava Tomaševića.

Ključne riječi
Zagreb HDZ Milan Bandić Tomislav Tomašević

Komentara 36

Pogledaj Sve
Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
13:19 11.04.2026.

"Onome tko nije zagriženi navijač ni jednoga stranačkoga kluba, dođe žao" Dakle to nisi ti druže Galiću. Ti si itekako navijač i to zagrižen. Malo te bilo pustilo jer nisi vidio koristi, ali sad ti se vratilo pa zdušno navijaš

kenshi
13:44 11.04.2026.

Žuti karton za neprimjereni sadržaj ovog članka.

dino60
13:30 11.04.2026.

Zaslužuju li ovi likovi naslovnicu jednih ozbiljnih nivina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!