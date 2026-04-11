Misteriozna smrt znanstvenika povezanog s američkim tajnama: Nije pronađen zapis o obdukciji, obitelj šuti

Novi slučaj smrti znanstvenika povezanog s NASA-inim Jet Propulsion Laboratoryjem (JPL) u Pasadeni dodatno je produbio zabrinutost zbog niza misterioznih smrti i nestanaka stručnjaka koji su radili na američkim svemirskim i nuklearnim tajnama. Riječ je o Michaelu Davidu Hicksu, istraživaču u JPL-u, koji je preminuo 30. srpnja 2023. u 59. godini. Uzrok smrti nikada nije javno objavljen, a nije pronađen ni zapis o obdukciji. Hicks je u JPL-u radio od 1998. do 2022. godine, objavio je više od 80 znanstvenih radova te sudjelovao u značajnim misijama, uključujući DART projekt (odbijanje asteroida) i Deep Space 1 misiju (let pokraj kometa 2001. godine), piše Daily Mail. Njegova smrt dio je zabrinjavajućeg obrasca. Hicks je deveti znanstvenik s vezama uz američke svemirske ili nuklearne tajne koji je u posljednjih nekoliko godina umro ili misteriozno nestao.

Slična sudbina zadesila je i Franka Maiwalda, dugogodišnjeg Hicksovog suradnika u JPL-u. Maiwald je preminuo 4. srpnja 2024. u 61. godini u Los Angelesu. Ni u njegovom slučaju uzrok smrti nije objavljen, a NASA i JPL nisu dali nikakve javne komentare. Maiwald je bio vodeći istraživač na proboju iz 2023. godine koji bi mogao pomoći budućim misijama u otkrivanju znakova života na drugim svjetovima. Treći slučaj povezan s JPL-om je Carl Grillmair, 67-godišnji astrofizičar s California Institute of Technologyja, čiji je rad uvelike podržavao NASA-in JPL. Grillmair je ubijen 16. veljače 2026. na trijemu svoje kuće. On je upucan oko 6 sati ujutro. Bio je ključna figura u misijama svemirskih teleskopa NEOWISE i NEO Surveyor, koji prate asteroide i traže znakove života na udaljenim planetima. Spominju se i drugi slučajevi. Monica Reza (Monica Jacinto Reza), nova direktorica Grupe za obradu materijala u JPL-u, nestala je bez traga u lipnju 2025. tijekom planinarenja u Angeles National Forestu, samo 9 metara od prijatelja. Njezini telefoni pronađeni su resetirani na tvorničke postavke. Nuno Loureiro, 47-godišnji fizičar koji je radio na nuklearnoj fuziji, ubijen je u prosincu 2025. u svom domu u Massachusettsu. Ukupno se radi o najmanje devet slučajeva smrti ili nestanka u posljednjih nekoliko godina.

"Možete reći da su svi ovi slučajevi sumnjivi. Riječ je o znanstvenicima koji su radili na kritičnim tehnologijama", kazao je bivši pomoćnik direktora FBI-a Chris Swecker. "Postojalo je još nekoliko slučajeva diljem zemlje u kojima su ljudi nestali pod sumnjivim okolnostima. Mislim da bismo na to trebali obratiti pozornost", upozorio je kongresmen iz Tennesseeja Tim Burchett.

Swecker i Burchett smatraju da strane obavještajne službe (Kina, Rusija, Iran, Sjeverna Koreja i druge) već desetljećima ciljaju Amerikance koji posjeduju osjetljive tehnologije. Posebno zabrinjava činjenica da bi tehnologije poput svemirskih teleskopa mogle imati i vojnu primjenu u razvoju naprednih projektila. NASA i JPL dosad nisu dali nikakve komentare o ovim slučajevima, a obitelji i kolege uglavnom su šutjeli. Iako za većinu smrti nema javnih dokaza o ubojstvu ili stranom uplitanju, niz slučajeva izazvao je ozbiljnu zabrinutost među američkim sigurnosnim stručnjacima.