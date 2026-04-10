Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVIO NOVA PRAVILA

Župnik u Hercegovini poslao oštru poruku mladima: Neće se krizmati onaj koji se nije potrudio i koji nije zaslužio

Župa Gabela/Facebook Screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
10.04.2026.
u 19:39

U objavi je poručio kako više neće organizirati termine vjeronauka niti poticati mlade na dolazak, već će odgovornost u potpunosti prepustiti njima

Oštra objava župnika iz Gabele, malog pograničnog mjesta u Hercegovini, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Župnik don Vinko Puljić najavio je na službenom Facebook profilu župe nova promjene po pitanju sakramenta krizme. U objavi je poručio kako više neće organizirati termine vjeronauka niti poticati mlade na dolazak, već će odgovornost u potpunosti prepustiti njima. "Nećemo vas tjerati, niti nagoniti da dolazite na vjeronauk, nećemo vas moliti da učite niti vas tjerati na sv. Misu", naveo je, dodajući kako će sami kandidati morati pokazati interes ako se žele krizmati.

Prema novim pravilima, krizmanici će se sami prijavljivati za dolaske na misu i vjeronauk, dok će župa pratiti njihov angažman i na temelju toga odlučivati tko će pristupiti krizmi. Župnik je pritom upozorio da sakrament neće primiti oni koji se ne potrude. "Neće se krizmati onaj koji se nije potrudio i koji nije zaslužio", poručio je. U objavi je istaknuo i nezadovoljstvo dosadašnjim odazivom mladih, navodeći kako su njihova prisutnost i angažman "ispod razine reda i normale". Dodao je kako je cilj potaknuti i roditelje na veće uključivanje u vjerski odgoj djece. Posebno je odjeknula njegova poruka upućena onima koji nakon krizme planiraju prestati dolaziti u crkvu.

 "Oni koji će s Crkvom prekinuti poslije sv. Krizme, neka budu fer i neka se ne krizmaju", napisao je. Objava je izazvala velik broj komentara, među kojima prevladavaju komentari podrške. "Bravo, podrška za župnika", "Samo oštro, nema popuštanja", neki su od komentara koji su se pojavili ispod objave. Neki korisnici naglašavaju kako se krizma pretvorila u kapitalizam, novce i "novi skuter" za krizmanike, te da se duhovna dimenzija potpuno izgubila.

Ključne riječi
Hercegovina krizma župnik crkva Gabela

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!