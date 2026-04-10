Župnik u Hercegovini poslao oštru poruku mladima: Neće se krizmati onaj koji se nije potrudio i koji nije zaslužio

Oštra objava župnika iz Gabele, malog pograničnog mjesta u Hercegovini, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Župnik don Vinko Puljić najavio je na službenom Facebook profilu župe nova promjene po pitanju sakramenta krizme. U objavi je poručio kako više neće organizirati termine vjeronauka niti poticati mlade na dolazak, već će odgovornost u potpunosti prepustiti njima. "Nećemo vas tjerati, niti nagoniti da dolazite na vjeronauk, nećemo vas moliti da učite niti vas tjerati na sv. Misu", naveo je, dodajući kako će sami kandidati morati pokazati interes ako se žele krizmati.

Prema novim pravilima, krizmanici će se sami prijavljivati za dolaske na misu i vjeronauk, dok će župa pratiti njihov angažman i na temelju toga odlučivati tko će pristupiti krizmi. Župnik je pritom upozorio da sakrament neće primiti oni koji se ne potrude. "Neće se krizmati onaj koji se nije potrudio i koji nije zaslužio", poručio je. U objavi je istaknuo i nezadovoljstvo dosadašnjim odazivom mladih, navodeći kako su njihova prisutnost i angažman "ispod razine reda i normale". Dodao je kako je cilj potaknuti i roditelje na veće uključivanje u vjerski odgoj djece. Posebno je odjeknula njegova poruka upućena onima koji nakon krizme planiraju prestati dolaziti u crkvu.

"Oni koji će s Crkvom prekinuti poslije sv. Krizme, neka budu fer i neka se ne krizmaju", napisao je. Objava je izazvala velik broj komentara, među kojima prevladavaju komentari podrške. "Bravo, podrška za župnika", "Samo oštro, nema popuštanja", neki su od komentara koji su se pojavili ispod objave. Neki korisnici naglašavaju kako se krizma pretvorila u kapitalizam, novce i "novi skuter" za krizmanike, te da se duhovna dimenzija potpuno izgubila.