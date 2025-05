Novi klub se pridružuje borbi za Baturinu. Velikan želi njegov potpis ovog ljeta

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina je najskuplji igrač Dinama i jedan od najtraženijih u zagrebačkom klubu. Veznjaku Transfermarkt tržišnu vrijednost procjenjuje na 22 milijuna eura, a europski velikani bi za igrača njegovog kalibra mogli biti spremni platiti i više od toga.

Ugovor mu vrijedi do ljeta 2028. godine, no očekuje se da će iz Dinama otići tijekom ljetnog prijelaznog roka. Brojne ponude su stizale i prošloga ljeta, no ostao je kako bi se pridružio momčadi u Ligi prvaka. Ne očekuje se da će to napraviti dvaput te zagrebački klub vjerojatno očekuje sklapanje velikog posla.

Turski medji pišu kako njihov aktualni prvaka i vodeći klub prvenstvene ljestvice Galatasaray želi dovesti Baturinu u svoje redove. Među igračima momčadi iz Istanbula ističu se Alvaro Morata na posudbi iz Milana te Victor Osimhen na posudbi iz Napolija. Martina Baturinu u svome tekstu spominje portal Aspor.

"Iako je uprava Galatasaraya zadovoljna nastupima belgijske zvijezde Driesa Mertensa, klub želi dovesti još jednog pravog playmakera uz njega. S dovođenjem mladog talenta, Galatasaray želi napraviti i potez koji će osnažiti momčad za budućnost, a ističe se da su u klubu odlučni da ostvare ovaj transfer", navode Turci.