Novi klub Hrvata: 'Savjet za Juranovića? Samo trči i bori se! Bit ćeš nogometni bog Union Berlina'

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović (27) debitirao je za Union Berlin asistencijom za pobjednički pogodak Behrensa u 46. minuti te tako u prvom nastupu zaradio ocjenu 3.0 u Kickeru (raspon 5 do 1), što znači da je solidno odradio svoju rolu.

Juranović u njemačkom klubu ima ponešto drukčiju ulogu nego što je to bilo u Celticu. Tamo je bio desni branič, a u Union Berlinu je desni vezni u sustavu 3-4-3.

Najslabija gledanost

Union Berlin je i zahvaljujući Josipovoj asistenciji i dalje senzacionalno drugoplasirana momčad Bundeslige s 33 boda, tri manje od vodećega Bayerna i jedan više od trećeplasiranoga RB Leipziga. Zanimljivo, Juranović je upravo pristupio najslabije gledanoj momčadi Bundeslige, naravno zbog najmanjega kapaciteta stadiona Stadion An der Alten Förstere (u slobodnom prijevodu: Kod staroga šumara), s prosječnom posjećenošću od "samo" 21.810 gledatelja.

U kakvo je uopće okruženje stigao Josip Juranović i što ga čeka u Union Berlinu? Iz prve ruke o tome govori 46-godišnji Senjanin Dario Dabac, nekadašnji igrač Zagreba i Rijeke, koji se okušao i u Austriji, Japanu, Kuvajtu, Kini i Njemačkoj, gdje je među ostalim jednu sezonu proveo i u tadašnjem drugoligašu Union Berlinu.

05.12.2022., Sibenik - Konferencija za medije HNK Sibenik uoci pocetka pripreme za nastavak Supersport Hrvatske nogometne lige. Na konferenciji medijima su se obratili trener Mario Cvitanovic i sportski direktor Dario Dabac. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

– Union Berlin uzeo me iz dresdenskog Dynama. U Unionu sam proveo jednu sezonu, skupio 25 nastupa i prešao u Greuther Fürth, ali tu jednu sezonu u kultnome Unionu uvijek ću pamtiti – počeo je svoju priču Dabac pa nastavio:

– Union je specifičan klub, onaj koji vas ne ostavlja ravnodušnim. Oni sebe smatraju ponosom istočnoga Berlina i ponosni su na svoju tradiciju u sklopu nekadašnje Istočne Njemačke. Zato njihova himna počinje stihom "Wir auf dem Osten" ili "Mi s istoka". To je klub radničke klase, skromnih, radišnih ljudi, s posve drukčijim mentalitetom od Herthine megalomanije; golemoga stadiona, ulaganja, ambicija... No unionovci Herthu ne mrze, između njih vlada zdravo sportsko suparništvo.

Dabac se prisjeća kako je tu sezonu 2003./2004. proveo na starome, malome stadionskom zdanju "Kod staroga šumara", a danas je taj stadion moderna građevina, po svim Uefinim standardima.

– Njihovi nevjerojatno odani navijači volonterski su pomagali gradnji stadiona. Vjerojatno vam je poznata priča da se navijači Uniona okupljaju na svome stadionu uoči Božića i pjevaju božićne pjesme. Nisam 2003. bio prisutan tom događanju, ali sjećam se da su si ga prepričavali – ističe Dabac.

Što navijači Union Berlina očekuju od Juranovića, igrača koji ipak dolazi iz treće reprezentacije svijeta?

– Nema tu prevelikih očekivanja, ondje se samo traži – trči i bori se. Nije to kao kod nas kad kažeš "borim se" ili "borit ću se", a navijač ti na to kaže: "Pa onda idi u Siriju i bori se". Kod navijača Uniona to "trči i bori se" ima sasvim drugo značenje. Oni to cijene više od ičega, a sve drugo više od toga će, nadam se, za Juranovića doći. Ako dođe, ti si njihov Fussballgott ili nogometni Bog. Unionov navijač, bio on električar, poštar, pravnik, ekonomist, trgovac... uvijek samo traži da njihov igrač daje sve od sebe na terenu. Za njih je Union Berlin poput religije; kupuju godišnje ulaznice i hrle na utakmice svaki drugi vikend. Unionovi navijači tom svojom privrženošću klubu podsjećaju me na Engleze – dodao je Dario Dabac.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia's Josip Juranovic in action REUTERS/Dylan Martinez/File Photo Photo: Dylan Martinez/REUTERS Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Osim njega, početkom devedesetih u Union Berlinu igrao je bivši Zagrebov centarfor Boris Ekmeščić, potom krajem 90-ih Robert Kovačić i Ivica Šimunić, zatim 2007. Sinjanin Nenad Vučković te izvjesni Adrian Antunović, a od 2013. do 2018. Damir Kreilach, koji je u 157 nastupa postigao 33 pogotka za berlinski klub.

Čeka ga Ajax

Josip Juranović protekle je jeseni igrao za Celtic u Ligi prvaka, što mu se sada smiješi i s Union Berlinom, s kojim će ovoga proljeća zaigrati protiv Ajaxa u play offu Europske lige. Istodobno, Juranović je povećao koloniju Hrvata u Bundesligi na čak 14. Više predstavnika u Bundesligi imaju samo Francuzi (41), Austrijanci (22), Danci (17) i Nizozemci (16). Ta 14-orica Hrvata su Juranović, Gvardiol, Smolčić, Jakić, Sosa, Kramarić, Beljo, Čolina, Stanišić, Brekalo, Franjić, Uremović, Šunjić i Soldo.