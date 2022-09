Novak Đoković nastupit će na Australian Openu, ovaj australski propis ide mu na ruku

Novak Đoković ove će godine nastupiti na Australian Openu. Bio bi to ipak sretan završetak priče koja je prije nekoliko mjeseci punila stupce svih svjetskih medija nakon što srpskom tenisaču nije bio dopušten boravak u Australiji. Svjetski mediji pozivaju se na novinara Luisa Alberta Alvareza koji je tu informaciju navodno dobio od čelnika australskog Grand Slama Craiga Tileya.

Đoković ove godine nije nastupio u Melbourneu jer nije bio cijepljen. U Australiji je u međuvremenu ukinuto obavezno cijepljenje za ljude koji dolaze izvana. Podsjetimo, najprije je stigao u Australiju kao da će igrati, no onda je uhićen i zadržan u pritvoru.

Đokoviću je zabranjen ulazak u Australiju te mu je određena kazna od tri godine zabrane izdavanja vize. No Tiley navodno tvrdi da će se pronaći način da Đoković nastupi u Australiji.