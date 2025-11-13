Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SVLADALI ESTONIJU

Norveška na milimetar od plasmana na SP, Italija će u dodatne kvalifikacije

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Norway v Moldova
Fredrik Varfjell/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.11.2025.
u 20:33

Vodeća Norveška sada ima 21 bod, šest više od druge Italije koja ima za odigrati još dva susreta, te razliku pogodaka +29 u odnosu na +10 Italije, pa ju samo još teorija može izbaciti s prvog nastupa na SP u 21. stoljeću.

Nogometaši Norveške stigli su na milimetar od plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi još jednom uvjerljivom pobjedom u skupini I Europske zone kvalifikacija, u Oslu je sa 4-1 bila bolja od Estonije.

Po dva gola za Norvešku postigli su Sorloth (50 52) i Haaland (56, 62), da bi Saarma (64) ublažio poraz Estonije.

Vodeća Norveška sada ima 21 bod, šest više od druge Italije koja ima za odigrati još dva susreta, te razliku pogodaka +29 u odnosu na +10 Italije, pa ju samo još teorija može izbaciti s prvog nastupa na SP u 21. stoljeću. I ta teoretska mogućnost mogla bi biti otklonjena ukoliko Italija kasnije u petak ne svlada Moldaviju u Kišinjevu.

REZULTATI, skupina D: Azerbajdžan - Island 0-2 (Gudmindsson 20, Ingason 39) Kasnije igraju: Francuska - Ukrajina TABLICA: 1. Francuska 4 3 1 0 9-3 10 2. Ukrajina 4 2 1 1 8-7 7 3. Island 5 2 1 2 13-9 7 4. Azerbajdžan 5 0 1 4 2-13 1 skupina F: Armenija - Mađarska 0-1 (Varga 33) Kasnije igraju: Irska - Portugal TABLICA: 1. Portugal 4 3 1 0 11-4 10 2. Mađarska 5 2 2 1 9-7 8 3. Irska 4 1 1 2 4-5 4 4. Armenija 5 1 0 4 2-9 3 skupina I: Norveška - Estonija 4-1 (Sorloth 50, 52, Haaland 56, 62 / Saarma 64) Kasnije igraju: Moldavija - Italija TABLICA: 1. Norveška 7 7 0 0 33-4 21 2. Italija 6 5 0 1 18-8 15 3. Izrael 7 3 0 4 15-19 9 4. Estonija 8 1 1 6 8-21 4 5. Moldavija 6 0 1 5 4-26 1 skupina K: Kasnije igraju: Andora - Albanija Engleska - Srbija TABLICA: 1. Engleska 6 6 0 0 18-0 18 2. Albanija 6 3 2 1 6-3 11 3. Srbija 6 3 1 2 7-7 10 4. Latvija 7 1 2 4 4-13 5 5. Andora 7 0 1 6 3-15 1
Ključne riječi
SP Norveška reprezencija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja