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FORMULA 1

Norris najbrži na trećem treningu uoči kvalifikacija za VN Mađarske

25.07.2026, HUN, Motorsport, FIA Formel 1 Weltmeisterschaft, Qualifying Day, Saison 2026, Hungaroring Budapest, Großer Preis von Ungarn
Nordphoto / Memmler/NORDPHOTO
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 15:15
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Lando Norris nastavio je u dobrom ritmu uoči kvalifikacija za Veliku nagradu Mađarske

Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris iz McLarena bio je najbrži na današnjem trećem treningu uoči kvalifikacija za Veliku nagradu Mađarske Formule 1 na Hungaroringu.

Norris je postigao vrijeme od 1:17.939 minuta, sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton iz Ferrarija bio je drugi, sa zaostatkom od 0,117 sekundi, a vodeći u prvenstvu Kimi Antonelli iz Mercedesa treći, sa zaostatkom od 0,129 sekundi.

Charles Leclerc iz Ferrarija bio je četvrti, Oscar Piastre iz McLarena peti, a George Russell iz Mercedesa šesti.

Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iz Red Bulla bio je sedmi, njegov timski kolega Isak Hadjar osmi, Liam Lawson iz Racing Bullsa deveti, a Nico Hulkenberg iz Audija deseti.

Kvalifikacije počinju u 16 sati, a Velika nagrada Mađarske vozi se u nedjelju u 15 sati.
Ključne riječi
Lando Norris Formula 1

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