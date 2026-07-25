Norris najbrži na trećem treningu uoči kvalifikacija za VN Mađarske

Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris iz McLarena bio je najbrži na današnjem trećem treningu uoči kvalifikacija za Veliku nagradu Mađarske Formule 1 na Hungaroringu.

Norris je postigao vrijeme od 1:17.939 minuta, sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton iz Ferrarija bio je drugi, sa zaostatkom od 0,117 sekundi, a vodeći u prvenstvu Kimi Antonelli iz Mercedesa treći, sa zaostatkom od 0,129 sekundi.

Charles Leclerc iz Ferrarija bio je četvrti, Oscar Piastre iz McLarena peti, a George Russell iz Mercedesa šesti.

Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iz Red Bulla bio je sedmi, njegov timski kolega Isak Hadjar osmi, Liam Lawson iz Racing Bullsa deveti, a Nico Hulkenberg iz Audija deseti.

Kvalifikacije počinju u 16 sati, a Velika nagrada Mađarske vozi se u nedjelju u 15 sati.