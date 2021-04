Nogometna atmosfera je mrtva u gradu Dinamovog protivnika zbog koronavirusa

Hrvatski prvak Dinamo gostuje u četvrtak kod Villarreala u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige, no koronavirus je potpuno ugušio nogometno ozračje u tom gradiću s 50.000 stanovnika na jugoistoku Španjolske.

- U mjestu već dugo nemamo osjećaj da se događa nešto bitno kada se igraju utakmice - kaže 16-godišnji Joel Irate dok šeće pustom glavnom ulicom. On će na televizoru u svom stanu gledati hoće li njegov Villarreal obraniti prednost od 1:0 stečenu prije tjedan u Zagrebu. Irate, baš kao i ostali navijači, niti nemaju izbora gdje pogledati susret koji počinje u 21 sat, jer se zbog sanitarnih mjera svi ugostiteljski objekti zatvaraju već u 18 sati.

Čak ako Villarreal i uđe u polufinale nitko neće izaći van proslaviti, jer u 22.00 sata počinje policijski sat.

-Baš se ništa ne događa-, napominje redar u bezbrižnom razgovoru sa svojim kolegom pored ulaznih vrata na stadion. - Sve protječe kao da i nema utakmice -, dodaje.

Bivši Villarrealov branič José 'Pepe' Serer smatra da će Villarreal igrati u četvrtak na isti način protiv Dinama kao i prije tjedan dana u Zagrebu gdje je pobijedio s 0:1 jer 'ne zna igrati drugačije'.

- Villarreal neće ništa promijeniti, igrat će na isti način kao u prvoj utakmici jer ne zna igrati drugačije. Poznajem jako dobro sve njegove igrače. Oni su navikli igrati tako, uz veliki posjed lopte i s puno dodavanja. Vezni igrači poput Pareja i Triguerosa vole imati loptu u svojim nogama pa se Villarreal neće povući i braniti rezultat iz prve utakmice. Niti stoper Pau Torres ne zna drugačije igrati obranu, on mora imati loptu u nogama, oni se stoga neće povući - rekao je Serer u razgovoru za Hinu.

- Villarrealu je cilj ove godine izboriti Ligu prvaka, jer ima i gradi spektakularnu ekipu. Puno troši novca na momčad pa konačni cilj nije Europska liga nego Liga prvaka. U prvenstvu su Real Madrid, Barcelona i Atletico ispred, pa se Villarreal išao natjecati sa Sevillom za to posljednje mjesto koje dogodine vodi u to elitno natjecanje. No, Sevilla je odmakla pa mu je jedina šansa osvajanjem Europske lige izboriti Ligu prvaka - dodao je Serer.

- No, Villarrealu neće biti lako. Dinamo je bio preokrenuo protiv Tottenhama, a u prvoj utakmici je u prvom poluvremenu imao isti broj prilika kao Villarreal, premda je imao loptu u posjedu 40 posto vremena. To što kontroliraš igru, imaš većinu vremena loptu kod sebe ne znači da ćeš pobijediti. Tipičan primjer je Atletico Madrid - rekao je Serer.

- Jako mi se svidio Dinamov visoki presing. Također mi se sviđa kako iz obrane izlazi brzo i dolazi pred protivnička vrata. Puno je ekipa koje se povuku pa teško izlaze prema naprijed, no to nije slučaj s Dinamom. On sa puno igrača stigne pred gol. Ja se bojim Dinama. Ako zabije gol, Villarreal će biti u nevolji. Sve je još uvijek otvoreno - dodao je.