Dinamo zastrašio trenera Villarreala: 'Tih 1:0 nam nije dovoljno protiv njih'

Trener španjolskog nogometnog prvoligaša Villarreala Unai Emery rekao je kako je pobjeda od 1:0 nad Dinamom u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Europske lige nije dovoljna prednost uoči uzvrata jer je Dinamo opasna momčad koja ima više načina kako nadoknaditi taj rezultat.

- Ova utakmica nam je izazov jer Dinamo tijekom natjecanja u skupinama Europske lige nije izgubio niti jednu utakmicu u gostima, bio ga je pobijedio samo Tottenham u osmini finala. Isto kao što nam je u Zagrebu bio izazov pobijediti jer Dinamo ondje nije bio poražen, tako sada imamo novi izazov - rekao je Emery na konferenciji za medije u sportskom kampu Villarreala.

- Dinamo je dobra momčad pa se pripremamo kao i za prvu utakmicu. To je momčad koja igra da bi pobijedila, koja je navikla pobjeđivati, a kada mora učiniti zaokret kao što je sada slučaj ima puno načina kako to ostvariti. Znaju napadati iz protuudara, pa kombinatorikom, preko krila, opasni su iz veznog reda na čelu s Ademijem. Kada se postave i defenzivno kao u Zagrebu također, su opasni po vrata protivnika, što su pokazali u prvoj utakmici kada su imali svoje dobre trenutke. Poštujem stoga Dinamo - dodao je Emery.

Villarreal još uvijek nije poražen u Europskoj ligi ove sezone, no izgubio je u nedjelju u prvenstvu doma 1:2 od Osasune. Međutim, Emery je odmarao neke igrače u tom susretu.

- Želimo izaći u najboljem izdanju. U Zagrebu i protiv Osasune radili smo neke dobre stvari što nas u konačnici čini sretnima, a sada želimo napraviti veliki korak i proći u polufinale - izjavio je.

Emery, koji je osvajao Europsku ligu sa Sevillom od 2014. do 2016. godine, napominje kako je Dinamo mješavina mladih talentiranih igrača i iskusnih reprezentativaca koja je sposobna preokrenuti 0:1 iz prve utakmice.

-Tu su igrači poput Ivanušeca, Majera, Oršića... Bude li im igrao Petković bit će im važan u njihovoj ideji - rekao je.

- Sposobni su nam zakomplicirati situaciju. Nastojat ćemo održati prednost iz prve utakmice, ali ona nije dovoljna, zabiju li nam gol sve se mijenja, bit će izjednačeno. Svašta se može dogodili, ali bitno je da čitavo vrijeme ostanemo hladne glave. Bit će teška utakmica i mi smo toga svjesni, moramo nastaviti ondje gdje smo stali u Zagrebu. S velikom željom ćemo ući u utakmicu - poručio je Emery.

Lijevi bek Alfonso Pedraza istaknuo je pak da nikakvog opuštanja u momčadi Villarreala neće biti.

- Ne, nikako, moramo izaći kako bi smo pobijedili, ne smijemo špekulirati. Mi igramo doma pa moramo nametnuti ritam. U prethodne dvije runde Europske lige smo pobijedili (protiv Salzburga i kijevskog Dinama) u gostima pa opet doma, pa moramo tako i sada. To nam je primjer za slijediti - izjavio je Pedraza iza kojega je 36 utakmica ove sezone.

- Očekujemo agresivni Dinamo, jer on to i jest. To je intenzivna ekipa koja nam je već na svom terenu stvorila probleme. Očekujem lijepu utakmicu te se nadam prolasku u polufinale - dodao je.

Pedraza tvrdi da neočekivani prvenstveni poraz od Osasune nije uzdrmao momčad uoči ovako važne utakmice.

- Nastavljamo u istoj liniji, dobro smo. Poraz od Osasune nas je u tom trenutku pogodilo, no sutra je novi izazov. Oporavili smo se, a sutra moramo biti 100 posto spremni - izjavio je taj 25-godišnjak.

Osasuna je prekinula Villarrealov niz od šest pobjeda zaredom u svim natjecanjima.