VIDEO Pogledajte kako se Modrić našalio s kapetanom Turske kojem je nedavno presađena kosa

Dobro raspoložen nakon povratničkog nastupa u pripremnoj utakmici za Milan i poslije kvalitetno odrađenih pola sata u prijateljskom ogledu s gradskim rivalomInterom, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić našao je vremena za zafrkanciju.

Pozdravljajući se s igračima Intera, susreo je na turskog kapetana Hakana Calhanoglua koji se nedavno vratio iz Turske gdje je odradio zahvat presađivanja kose. Svjestan toga, Modrić ga je u šali potapšao po glavi, što je kod Calhanoglua izazvalo vrlo simpatičnu reakciju.

Njihov kratki susret protekao je u prijateljskom tonu, a scena je pokazala da među dvojicom iskusnih veznjaka vlada odličan odnos. Snimku susreta pogledajte OVDJE.