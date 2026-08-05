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ZAFRKANT LUKA

VIDEO Pogledajte kako se Modrić našalio s kapetanom Turske kojem je nedavno presađena kosa

Sportklub/Screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.08.2026.
u 17:15
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Pozdravljajući se s igračima Intera, susreo je na turskog kapetana Hakana Calhanoglua koji se nedavno vratio iz Turske gdje je odradio zahvat presađivanja kose

Dobro raspoložen nakon povratničkog nastupa u pripremnoj utakmici za Milan i poslije kvalitetno odrađenih pola sata u prijateljskom ogledu s gradskim rivalomInterom, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić našao je vremena za zafrkanciju.

Pozdravljajući se s igračima Intera, susreo je na turskog kapetana Hakana Calhanoglua koji se nedavno vratio iz Turske gdje je odradio zahvat presađivanja kose. Svjestan toga, Modrić ga je u šali potapšao po glavi, što je kod Calhanoglua izazvalo vrlo simpatičnu reakciju.

Njihov kratki susret protekao je u prijateljskom tonu, a scena je pokazala da među dvojicom iskusnih veznjaka vlada odličan odnos. Snimku susreta pogledajte OVDJE

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Ključne riječi
Vatreni Milan Hakan Calhanoglu Luka Modrić

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