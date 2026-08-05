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SLOVENSKI STRUČNJAK

Kek: Na Rujevici se nešto pita i Rijeku, ovo je Europa i nema više popravka

Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.08.2026.
u 20:47
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Nakon uspješnog ulaska u novu sezonu i prolaska Derry Cityja s dvije pobjede nogometaše Rijeke u četvrtak od 20.45 sati očekuje novi europski ispit, u prvom susretu 3. pretkola Konferencijske lige na Rujevici će dočekati finski Ilves, a iskusni trener Matjaž Kek upozorava kako u Europi nema lakih protivnika

Nakon uspješnog ulaska u novu sezonu i prolaska Derry Cityja s dvije pobjede nogometaše Rijeke u četvrtak od 20.45 sati očekuje novi europski ispit, u prvom susretu 3. pretkola Konferencijske lige na Rujevici će dočekati finski Ilves, a iskusni trener Matjaž Kek upozorava kako u Europi nema lakih protivnika.

"Svaka europska utakmica u pretkolu nosi svoje zakonitosti i stvari na koje moraš biti spreman, te detalje koji mogu odvesti utakmicu u jednom ili drugom smjeru. Na Rujevici se nešto pita i Rijeku i na nama je se dokažemo. Ilves je jako uigrana ekipa koja im svoj gard i način igranja. U Europi nema prosječnosti. Rekao sam već u nedjelju nakon Rudeša da mi se neke stvari nisu dopale, Ilves ima iskustvo, znaju se obraniti i izaći u tranziciju. Ima svoj prepoznatljivi gard i morat ćemo biti koncentrirani i odlučni. Mi moramo držati ritam, ovo je Europa i nema više popravka", rekao je Kek u najavi susreta.

Utakmicu je najavio i veznjak Branko Pavić;

"Očekujemo tešku i zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da uz podršku navijača i uz stopostotan naš angažman Finci nemaju što tražiti na Rujevici. Analizirali smo finski sastav, radi se o dobroj ekipi, svaka ekipa je u ovom dijelu kvalitetan. Fizički su moćni i znamo da će biti teško."

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Ključne riječi
Konferencijska liga Matjaž Kek Rijeka

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