VIDEO Fantastični Hrvat igra u sjajnoj formi, pogledajte novi pogodak za grčkog velikana

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JAGUŠIĆ BRILJIRA

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Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.08.2026.
u 23:00
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Hrvatski veznjak Adriano Jagušić bio je strijelac za Panathinaikos u 1-1 domaćem remiju protiv CSKA iz Sofije u prvoj utakmici 3. pretkola nogometne Konferencijske lige igranom u srijedu u Ateni

Hrvatski veznjak Adriano Jagušić bio je strijelac za Panathinaikos u 1-1 domaćem remiju protiv CSKA iz Sofije u prvoj utakmici 3. pretkola nogometne Konferencijske lige igranom u srijedu u Ateni.

Jagušić, koji je igrao do 85. minute, zabio je za 1-0 u 21. minuti, ali samo 10 minuta potom Rusev je poravnao na konačnih 1-1. Pogodak pogledajte OVDJE

U drugom susretu igranom u srijedu ciparski Apollon je kao gost sa 1-0 svladao norveški Brann.

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Ključne riječi
Panathinaikos Adriano Jagušić

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