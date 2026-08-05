VIDEO Fantastični Hrvat igra u sjajnoj formi, pogledajte novi pogodak za grčkog velikana

Hrvatski veznjak Adriano Jagušić bio je strijelac za Panathinaikos u 1-1 domaćem remiju protiv CSKA iz Sofije u prvoj utakmici 3. pretkola nogometne Konferencijske lige igranom u srijedu u Ateni.
Jagušić, koji je igrao do 85. minute, zabio je za 1-0 u 21. minuti, ali samo 10 minuta potom Rusev je poravnao na konačnih 1-1. Pogodak pogledajte OVDJE.
U drugom susretu igranom u srijedu ciparski Apollon je kao gost sa 1-0 svladao norveški Brann.Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
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