VIDEO Fantastični Hrvat igra u sjajnoj formi, pogledajte novi pogodak za grčkog velikana

Hrvatski veznjak Adriano Jagušić bio je strijelac za Panathinaikos u 1-1 domaćem remiju protiv CSKA iz Sofije u prvoj utakmici 3. pretkola nogometne Konferencijske lige igranom u srijedu u Ateni.

Jagušić, koji je igrao do 85. minute, zabio je za 1-0 u 21. minuti, ali samo 10 minuta potom Rusev je poravnao na konačnih 1-1. Pogodak pogledajte OVDJE.

U drugom susretu igranom u srijedu ciparski Apollon je kao gost sa 1-0 svladao norveški Brann.