VIDEO Luka Modrić odlučio se za promjenu na sebi: Ovako sada izgleda kapetan vatrenih

Australski frizer Zaroon Mohammad pohvalio se na društvenim mrežama kako je ošišao skoro cijelu momčad Milana na pripremama u dalekoj Australiji.

Tamo se nalazi i naš kapetan Luka Modrić koji se odlučio za malu promjenu prije povratka u Europu koja se 'kuha' na skoro 40 stupnjeva celzijusa, ali u Australiji je ovih dana dosta hladnije.

Milan je u Australiji imao zakazanu jednu utakmicu i to protiv gradskog rivala Intera. Na kraju je završilo 1:1 uz vrlo dobro drugo poluvrijeme Luke Modrića.

Podsjetimo, Modrić u Milanu ostaje do ljeta 2027. godine jer je produžio ugovor za još jednu sezonu, a onda bi vjerojatno trebao objaviti igračku mirovinu.