Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI IMIDŽ

VIDEO Luka Modrić odlučio se za promjenu na sebi: Ovako sada izgleda kapetan vatrenih

Instagram screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.08.2026.
u 18:10
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Australski frizer Zaroon Mohammad pohvalio se na društvenim mrežama kako je ošišao skoro cijelu momčad Milana na pripremama u dalekoj Australiji

Australski frizer Zaroon Mohammad pohvalio se na društvenim mrežama kako je ošišao skoro cijelu momčad Milana na pripremama u dalekoj Australiji. 

Tamo se nalazi i naš kapetan Luka Modrić koji se odlučio za malu promjenu prije povratka u Europu koja se 'kuha' na skoro 40 stupnjeva celzijusa, ali u Australiji je ovih dana dosta hladnije.

Milan je u Australiji imao zakazanu jednu utakmicu i to protiv gradskog rivala Intera. Na kraju je završilo 1:1 uz vrlo dobro drugo poluvrijeme Luke Modrića. 

Podsjetimo, Modrić u Milanu ostaje do ljeta 2027. godine jer je produžio ugovor za još jednu sezonu, a onda bi vjerojatno trebao objaviti igračku mirovinu. 

Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!