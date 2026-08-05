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STRAŠNE VIJESTI

Ubijen kapetan (27) najtrofejnijeg kluba: Preminuo nakon brutalnog napada u blizini svoje kuće

Pixabay
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.08.2026.
u 22:20
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Owori je napadnut u utorak navečer oko 20 sati, neposredno prije nego što je stigao kući. Prema informacijama koje je objavio glasnogovornik SC Villea Asan Kasingye, napali su ga zasad nepoznati počinitelji. Nakon napada hitno je prevezen u Case Clinic u Kampali

Velika tragedija potresla je ugandski nogomet nakon smrti kapetana SC Ville Davida Oworija. 27-godišnji nogometaš podlegao je ozljedama zadobivenim u brutalnom napadu u naselju Makindye u Kampali. Njegovu smrt potvrdio je klub za koji je igrao.

Owori je napadnut u utorak navečer oko 20 sati, neposredno prije nego što je stigao kući. Prema informacijama koje je objavio glasnogovornik SC Villea Asan Kasingye, napali su ga zasad nepoznati počinitelji. Nakon napada hitno je prevezen u Case Clinic u Kampali.

Kapetan ugandskih divova hitno je prevezen u bolnicu s ozljedama opasnim po život. Liječnici su pokušali stabilizirati njegovo stanje, ali se ono brzo pogoršalo. Owori je umro u srijedu ujutro, potvrdio je njegov klub.

Početni izvještaji na društvenim mrežama sugerirali su da je igrač ozlijeđen u nesreći na motociklu. SC Villa je brzo demantirala te tvrdnje. Kasingye je naglasio da je Owori žrtva napada u blizini svoje kuće.

„Naš kapetan David Owori napadnut je oko 20 sati u blizini svog doma u Makindyeu. Napali su ga nepoznati razbojnici i zadobio je povrede opasne po život. Prevezen je u bolnicu, gdje se nalazio u kritičnom stanju“, poručio je Kasingye nakon napada.

U tom trenutku, klub je pozvao navijače i cijelu nogometnu zajednicu da se mole za njegov oporavak. Postojala je nada da će uspjeti dobiti najvažniju bitku svog života. Nažalost, samo nekoliko sati kasnije stigla je vijest koju nitko nije želio čuti.

„S dubokom tugom objavljujemo preranu smrt našeg kapetana Davida Oworija, koji je bio na liječenju u Case Clinic nakon što su ga napali osumnjičeni pljačkaši“, priopćio je SC Villa. Klub je izrazio sućut njegovoj obitelji i prijateljima. „Počivaj u miru, kapetane“, stoji u poruci.

SC Villa zatražio je od vlasti hitnu istragu okolnosti napada. Klub očekuje da će počinitelji biti identificirani, uhićeni i privedeni pravdi. Motiv napada nije bio poznat u vrijeme objavljivanja početnih informacija.

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Ključne riječi
Kampala nogomet Uganda

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