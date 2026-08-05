Momčilo Otašević grcao u suzama: Neočekivan poziv usred vožnje Pelješkim mostom promijenio mu je dan

Crnogorski glumac Momčilo Otašević nije skrivao emocije nakon što je osvojio svoju prvu filmsku nagradu. Na 14. Festivalu mediteranskog i europskog filma u Trebinju dodijeljena mu je Velika povelja Leotara za najbolju mušku ulogu, i to za interpretaciju Maksima Grahovca u filmu "Crna truba" redatelja Bojana Stijovića. Priznanje je ravnopravno podijelio s glumačkim velikanom Zijahom Sokolovićem, nagrađenim za ulogu u filmu "Paviljon". Vijest o nagradi zatekla ga je potpuno neočekivano, tijekom vožnje preko Pelješkog mosta. Telefonski poziv koji je tada primio pretvorio je običnu vožnju u jedan od najemotivnijih trenutaka njegove dosadašnje karijere. Posebno ga je dirnulo to što su dodjeli prisustvovali članovi njegove obitelji. "Ovo je moja prva nagrada za film", istaknuo je Otašević, dodajući da je petnaest godina ranije prvi put pristupio filmskoj audiciji, i to za film "Krugovi". Glumac je ispričao da su njegova majka, kći i tetke u to vrijeme boravile u Vilusima te da su uspjele doći na svečanu dodjelu u Trebinje. Upravo je njihova prisutnost njegovu profesionalnom uspjehu dala posebno osobno značenje.

"Ovo je lijepa kruna svega, prije svega zbog mojih roditelja, i zaplakao sam od sreće", priznao je Otašević, ne skrivajući koliko mu je nagrada važna i na profesionalnoj i na privatnoj razini. Govoreći ranije o tome kako podnosi intenzivan radni tempo i uspijeva zadržati energiju tijekom dugih snimanja, Otašević je priznao da ga upravo posao na svojevrstan način održava u formi. Iako nastoji voditi računa o prehrani, smatra da se fizička kondicija u njegovu slučaju često održava sama od sebe zahvaljujući neprekidnom ritmu proba, snimanja i putovanja. Otkrio je i zanimljivu pojavu s kojom se, kako kaže, susreću brojni glumci. Dok traje snimanje, tijelo kao da ne dopušta umoru ili bolesti da preuzmu kontrolu. Bez obzira na zahtjevne uvjete, duge radne dane ili snimanje u potkošulji pri temperaturi od minus pet stupnjeva, sljedećeg se dana, tvrdi, obično probudi bez ikakvih zdravstvenih tegoba. Situacija se, međutim, često promijeni kada završi sezona snimanja i napokon dođu dani odmora. Tek tada organizam popusti, a nagomilani umor nerijetko se očituje kroz prehlade i druge manje zdravstvene poteškoće. Dok je potpuno usredotočen na posao, adrenalin mu očito pomaže da izdrži i najzahtjevnije profesionalne izazove.

VIDEO 'Vi ste moji heroji!': Thompson se obratio publici u Šibeniku emotivnim govorom, spomenuo i hrvatsku mladež

Otašević ističe da energiju koju ulaže u glumački posao nastoji prenijeti i u privatni život. Vodi se mišlju da, ima li dovoljno snage za produkciju, snimanja i višesatni boravak na setu, mora pronaći vrijeme i za sebe, svoju djecu i ljude koji su mu najbliži. Poznati glumac iza sebe ima brak s hrvatskom glumicom Jelenom Perčin. Bivši supružnici zajedno imaju dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakšu, koji su im i nakon razvoda ostali najvažnija poveznica. Jelena Perčin nedavno je otvorila novo životno poglavlje te se udala za glazbenika Antu Gelu. Prema medijskim navodima, vjenčanje je održano u Italiji, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali članovi obitelji i najbliži prijatelji.

Svi ga pitaju u čemu je tajna dugovječnosti, a njegov odgovor iznenađuje: Posjetili smo Milana Dragiju (93) i njegovu unuku

Podsjetimo, Perčin je u rujnu prošle godine gostovala u Večernjakovoj emisiji "Show na kvadrat", u kojoj je prvi put pred kamerama otvoreno i bez zadrške govorila o bivšim supružnicima, iskustvima razvoda, obiteljskim odnosima i tadašnjem partneru, danas suprugu Anti Geli. Dotaknula se i problema koji su pratili njezine brakove te objasnila zbog čega smatra da roditelji, bez obzira na međusobne nesuglasice, pred djecom moraju sačuvati pozitivnu sliku jedno o drugome. Cijeli razgovor pogledajte videom u nastavku.