FOTO Ovako je Hrvatska obilježila Oluju: Pogledajte 100 fotografija iz Knina
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje obilježeni su u srijedu u Kninu uz tisuće građana odavanjem počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te središnjom svečanošću u kojoj su državni dužnosnici istaknuli važnost Oluje.
Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je ulogu branitelja i važnost svjedočenja onih koji su sudjelovali u takvim operacijama, dok je za budućnost Hrvatske vojske istaknuo potrebu da se okrene izazovima novih vremena. Pozdravio je praksu koja je uvedena 2012. godine da se na svečanosti u ime branitelja, obrati branitelj.
"Ta praksa traje do danas i jako je dobra jer se u stvari od branitelja, onih koji su sudjelovali u tim operacijama, najtočnije i najvjerodostojnije, a s odmakom vremena i najhladnije, može čuti što se događalo. Svi mi ostali smo dopuna", naveo je Milanović, izrazivši zahvalnost svim braniteljima i njihovim obiteljima.
Premijer Andrej Plenković poručio je kako nas operacija Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva kada vjerujemo u Hrvatsku i kada smo okupljeni oko zajedničkog cilja, zahvalio je hrvatskim braniteljima i najavio zakonske izmjene koje će obuhvatiti 200 tisuća branitelja.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković poručio je da smo danas, zahvaljujući Domovinskom ratu, snažna i žilava država čiju sudbinu ne kroje drugi i istaknuo da nitko ne može osporiti povijesnu činjenicu da je VRO "Oluja" bila legitimna oslobodilačka akcija.
"Nismo država čiju sudbinu kroje drugi nego akter koji preuzima odgovornost i svojim glasom pridonosi oblikovanju europske i euroatlantske budućnosti. To je realnost koja ne bi bila moguća bez pobjede ostvarene u Domovinskom ratu. Duboko je pogrešno te dosege banalizirati ili bagatelizirati", poručio je Jandroković
Predsjednik Udruge 7. gardijske brigade ''Puma'' Robert Puja istaknuo je da su hrvatski branitelji ponosni na sudjelovanje u stvaranju Hrvatske te poručio kako je svima vrlo dobro poznato tko je u Domovinskom ratu bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu.
Samo obilježavanje je počelo rano jutros tradicionalnom budnicom ulicama Knina, a zbog visokih temperatura misa u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta održana je u 7,30 sati, umjesto u podne kao prethodnih godina.
Kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića vijence su položili predsjednici države, Vlade i Sabora, članovi Vlade, saborski zastupnici, predstavnici braniteljskih udruga te obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara, nakon čega je na Kninskoj tvrđavi podignuta hrvatska zastava uz intoniranje državne himne. Pročitana su imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ispaljeni počasni plotuni, a prigodne govore održali su Milanović, Plenković i Jandroković.
Tijekom dana građani i brojni gosti razgledavali su taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme, a organizirana je i podjela tradicionalnog vojničkog graha. Program završava večernjim koncertom na Trgu dr. Ante Starčevića na kojem će nastupiti Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
Vojno-redarstvena operacija Oluja trajala je od 4. do 7. kolovoza 1995. godine, a njome su oslobođena okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba, na kojima je bila uspostavljena tzv. Republika Srpska Krajina. Oslobođeno je 10.400 četvornih kilometara, odnosno 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.