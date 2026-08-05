HRT se prisjetio voditelja čiju rečenicu pamti cijela Hrvatska: Evo što je poručio braniteljima

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Hrvatska radiotelevizija prisjetila se svojeg legendarnog voditelja Branimira Dopuđe. Naime, u godinama kada su se vijesti s bojišta iščekivale sa strepnjom, jedna je rečenica donosila trenutak utjehe i zajedništva. - Cijenjeni gledatelji, želim vam ugodnu večer, a hrvatskim braniteljima, ma gdje bili, poseban pozdrav - riječi su kojima je Branimir Dopuđa završavao središnji Dnevnik.

Ta snažna poruka imala je golemu emocionalnu težinu, poručujući braniteljima na prvim crtama da nisu zaboravljeni, a njihovim obiteljima pružajući prijeko potrebnu nadu. Njegov pozdrav postao je trajno urezan u kolektivno sjećanje nacije kao simbol otpora i zahvalnosti, a HRT ga se s posebnim poštovanjem prisjetio na dan kada se slavi pobjeda.

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Branimir Dopuđa, cijenjeni novinar i urednik koji je preminuo 30. srpnja 2023. u 76. godini, svoju je bogatu karijeru započeo 1974. na tadašnjoj Televiziji Zagreb. Tijekom desetljeća obnašao je niz ključnih uredničkih funkcija, a publika ga najviše pamti kao voditelja i urednika središnjeg Dnevnika od 1988. do 1996. godine te popularne emisije "Jučer, danas, sutra". Njegov profesionalizam i smirenost ulijevali su povjerenje gledateljima u vremenima velike neizvjesnosti.

Bio je i pomoćnik urednika te vršitelj dužnosti urednika Informativnog programa, a kasnije i prvi urednik satelitskog programa HRT-a "Slika Hrvatske", namijenjenog Hrvatima izvan domovine. Za svoj izniman doprinos hrvatskom novinarstvu 1994. godine nagrađen je HRT-ovom nagradom za životno djelo "Ivan Šibl". Iako više nije s nama, njegov glas i legendarne riječi ostaju jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti hrvatske televizije.

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*dijelom uz pomoć AI