Nijemac Jaissle preuzeo Newcastle United

Engleski nogometni prvoligaš Newcastle United za novoga je menadžera imenovao 38-godišnjeg njemačkog stručnjaka Matthiasa Jaisslea.

Jaissle će na klupi "svraka" zamijeniti Eddiea Howea koji je odstrupio prošloga tjedna te se već pridružio momčadi na pripremama za novu sezonu u španjolskoj La Mangi.

"Newcastle United s oduševljenjem objavljuje angažiranje Matthiasa Jaisslea kao novog glavnog trenera", stoji u klupskom prioćenju.

Jaissle je skrenuo pozornost na sebe još kao trener austrijskog Salzburga od 2021. do 2023. dok je zadnje tri godine proveo kao trener saudijskog Al Ahlija s kojim je osvojio dva uzastopna naslova pobjednika azijske Lige prvaka 2025. i 2026.