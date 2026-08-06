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NOVI TRENER

Nijemac Jaissle preuzeo Newcastle United

Matthias Jaissle File Photos
Lukas Huter/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
06.08.2026.
u 00:02
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Jaissle je skrenuo pozornost na sebe još kao trener austrijskog Salzburga od 2021. do 2023. dok je zadnje tri godine proveo kao trener saudijskog Al Ahlija s kojim je osvojio dva uzastopna naslova pobjednika azijske Lige prvaka 2025. i 2026.

Engleski nogometni prvoligaš Newcastle United za novoga je menadžera imenovao 38-godišnjeg njemačkog stručnjaka Matthiasa Jaisslea.

Jaissle će na klupi "svraka" zamijeniti Eddiea Howea koji je odstrupio prošloga tjedna te se već pridružio momčadi na pripremama za novu sezonu u španjolskoj La Mangi.

"Newcastle United s oduševljenjem objavljuje angažiranje Matthiasa Jaisslea kao novog glavnog trenera", stoji u klupskom prioćenju.

Jaissle je skrenuo pozornost na sebe još kao trener austrijskog Salzburga od 2021. do 2023. dok je zadnje tri godine proveo kao trener saudijskog Al Ahlija s kojim je osvojio dva uzastopna naslova pobjednika azijske Lige prvaka 2025. i 2026.

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Ključne riječi
nogomet Premiership Newcastle

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