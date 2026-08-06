Nijemac Jaissle preuzeo Newcastle United

Engleski nogometni prvoligaš Newcastle United za novoga je menadžera imenovao 38-godišnjeg njemačkog stručnjaka Matthiasa Jaisslea.
Jaissle će na klupi "svraka" zamijeniti Eddiea Howea koji je odstrupio prošloga tjedna te se već pridružio momčadi na pripremama za novu sezonu u španjolskoj La Mangi.
"Newcastle United s oduševljenjem objavljuje angažiranje Matthiasa Jaisslea kao novog glavnog trenera", stoji u klupskom prioćenju.
Jaissle je skrenuo pozornost na sebe još kao trener austrijskog Salzburga od 2021. do 2023. dok je zadnje tri godine proveo kao trener saudijskog Al Ahlija s kojim je osvojio dva uzastopna naslova pobjednika azijske Lige prvaka 2025. i 2026.Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
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