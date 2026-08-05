VIDEO Prezgodna Splićanka pokazala pravi skok u more na glavu! I mnogi muškarci pozavidjeli bi joj na ovome

Renata Lovrinčević Buljan još je jednom pokazala da joj odvažnosti i energije ne nedostaje. Bivša Miss Universe Hrvatske i fitness trenerica, koja je nedavno proslavila 50. rođendan, na Instagramu je objavila atraktivan video s mora u kojem bez oklijevanja skače s litice u tirkizno plavetnilo. U središtu snimke našli su se njezini hrabri skokovi sa stijene u plićak, ali i upečatljiva ljetna kombinacija kojom je privukla pozornost pratitelja. Za morsku avanturu odabrala je crni monokini s izraženim izrezima, koji je dodatno naglasio njezinu utreniranu figuru. Na videu se vidi kako se Renata nekoliko puta penje na stijenu, a zatim se bez straha baca u more. Dok ostali kupači uživaju u blizini, ona pokazuje sigurnost i spretnost stečene aktivnim načinom života. U jednom kadru uz stijenu stoji i dječak koji pozorno prati njezin skok, nakon čega Renata izranja iz mora sa širokim osmijehom na licu. "Označi ili pošalji Dalmatinki koja je hrabra kad voli. Ona daje sve ili ništa", napisala je uz objavu na Instagramu.

Na samoj snimci dodala je i poruku: "Dalmatinka kad voli, leti", čime je još jednom istaknula svoj prepoznatljiv temperament i povezanost s Dalmacijom. Renata i inače često pokazuje koliko uživa u aktivnom životu, boravku na otvorenom i morskim avanturama. Ljetne dane redovito provodi kupajući se, skačući u more i istražujući prirodne ljepote, a njezine objave najčešće spajaju rekreaciju, sport i opušteni dalmatinski način života.

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Takav sadržaj redovito izaziva velik interes njezinih pratitelja, koji joj u komentarima upućuju komplimente na račun izgleda, energije i fizičke forme. Renata pritom ne skriva koliko joj je kretanje važan dio svakodnevice, a svojim primjerom nastoji pokazati da godine ne moraju biti prepreka aktivnom i ispunjenom životu. Podsjetimo, Renata Lovrinčević Buljan ponijela je titulu Miss Universe Hrvatske 2000. godine. Nakon završetka manekenske karijere nastavila je njegovati ljubav prema sportu i zdravom načinu života te se posvetila radu u fitnessu.