Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WOW!

VIDEO Prezgodna Splićanka pokazala pravi skok u more na glavu! I mnogi muškarci pozavidjeli bi joj na ovome

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
05.08.2026.
u 19:50
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

U središtu snimke našli su se njezini hrabri skokovi sa stijene u plićak, ali i upečatljiva ljetna kombinacija kojom je privukla pozornost pratitelja.

Renata Lovrinčević Buljan još je jednom pokazala da joj odvažnosti i energije ne nedostaje. Bivša Miss Universe Hrvatske i fitness trenerica, koja je nedavno proslavila 50. rođendan, na Instagramu je objavila atraktivan video s mora u kojem bez oklijevanja skače s litice u tirkizno plavetnilo. U središtu snimke našli su se njezini hrabri skokovi sa stijene u plićak, ali i upečatljiva ljetna kombinacija kojom je privukla pozornost pratitelja. Za morsku avanturu odabrala je crni monokini s izraženim izrezima, koji je dodatno naglasio njezinu utreniranu figuru. Na videu se vidi kako se Renata nekoliko puta penje na stijenu, a zatim se bez straha baca u more. Dok ostali kupači uživaju u blizini, ona pokazuje sigurnost i spretnost stečene aktivnim načinom života. U jednom kadru uz stijenu stoji i dječak koji pozorno prati njezin skok, nakon čega Renata izranja iz mora sa širokim osmijehom na licu. "Označi ili pošalji Dalmatinki koja je hrabra kad voli. Ona daje sve ili ništa", napisala je uz objavu na Instagramu.

Na samoj snimci dodala je i poruku: "Dalmatinka kad voli, leti", čime je još jednom istaknula svoj prepoznatljiv temperament i povezanost s Dalmacijom. Renata i inače često pokazuje koliko uživa u aktivnom životu, boravku na otvorenom i morskim avanturama. Ljetne dane redovito provodi kupajući se, skačući u more i istražujući prirodne ljepote, a njezine objave najčešće spajaju rekreaciju, sport i opušteni dalmatinski način života.

Ella Dvornik otkrila dosad nepoznati detalj iz odnosa s bivšim suprugom: Prisjetila se što joj je obećao, a nije ispunio
1/17

Takav sadržaj redovito izaziva velik interes njezinih pratitelja, koji joj u komentarima upućuju komplimente na račun izgleda, energije i fizičke forme. Renata pritom ne skriva koliko joj je kretanje važan dio svakodnevice, a svojim primjerom nastoji pokazati da godine ne moraju biti prepreka aktivnom i ispunjenom životu. Podsjetimo, Renata Lovrinčević Buljan ponijela je titulu Miss Universe Hrvatske 2000. godine. Nakon završetka manekenske karijere nastavila je njegovati ljubav prema sportu i zdravom načinu života te se posvetila radu u fitnessu.

Ključne riječi
kupanje skok Miss Universe ljeto more Renata Lovrinčević Buljan showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
20:44 05.08.2026.

Mama Buljan je potpuno zasjenila svojeg sina Bornu Buljana, nekada perspektivnog vratara Hajduka. Gledam na Transfermarktu, Borna Buljan kao profesionalni nogometaš zarađuje manje nego priučeni tesar iz Gornjeg Vakufa sa 3 mjeseca radnog iskustva.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!