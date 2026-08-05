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UOČI US OPENA

Najbolji tenisač svijeta hitno završio u bolnici, vijest je izazvala veliku zabrinutost javnosti

Wimbledon
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.08.2026.
u 21:32
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Prema informacijama talijanskih novinara, Sinnerov fizioterapeut je prekinuo godišnji odmor kako bi se vratio i pomogao u pregledima

Najbolji tenisač današnjice Jannik Sinner hitno je pregledan u privatnoj ortopedskoj klinici u Milanu, objavili su talijanski portali, a vijest je izazvala zabrinutost navijača i javnosti uoči US Opena. Talijanski tenisač u utorak ujutro obavio je liječničke preglede, a njegov je tim navodno reagirao po hitnom postupku.

Prema informacijama talijanskih novinara, Sinnerov fizioterapeut je prekinuo godišnji odmor kako bi se vratio i pomogao u pregledima. 

Za sada nije poznato zbog čega je prvi tenisač svijeta završio u bolnici. Nema potvrde je li riječ o rutinskoj kontroli ili zdravstvenom problemu, no Talijani navode da je Sinner ostao na dodatnim pretragama te da se čekaju nove informacije o njegovu stanju.

Situacija je posebno delikatna jer je do početka US Opena (igra se od 30. kolovoza do 13. rujna), posljednjeg Grand Slam turnira sezone, ostalo manje od mjesec dana.

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Ključne riječi
US Open tenis Jannik Sinner

Komentara 1

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PR
prajdali100
22:20 05.08.2026.

Alkaraz out ! Sinner out ! Đokoviću,sad ili nikad !!!

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