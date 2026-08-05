Najbolji tenisač svijeta hitno završio u bolnici, vijest je izazvala veliku zabrinutost javnosti

Najbolji tenisač današnjice Jannik Sinner hitno je pregledan u privatnoj ortopedskoj klinici u Milanu, objavili su talijanski portali, a vijest je izazvala zabrinutost navijača i javnosti uoči US Opena. Talijanski tenisač u utorak ujutro obavio je liječničke preglede, a njegov je tim navodno reagirao po hitnom postupku.
Prema informacijama talijanskih novinara, Sinnerov fizioterapeut je prekinuo godišnji odmor kako bi se vratio i pomogao u pregledima.
Za sada nije poznato zbog čega je prvi tenisač svijeta završio u bolnici. Nema potvrde je li riječ o rutinskoj kontroli ili zdravstvenom problemu, no Talijani navode da je Sinner ostao na dodatnim pretragama te da se čekaju nove informacije o njegovu stanju.
Situacija je posebno delikatna jer je do početka US Opena (igra se od 30. kolovoza do 13. rujna), posljednjeg Grand Slam turnira sezone, ostalo manje od mjesec dana.Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti
Alkaraz out ! Sinner out ! Đokoviću,sad ili nikad !!!