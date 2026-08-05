Najbolji tenisač svijeta hitno završio u bolnici, vijest je izazvala veliku zabrinutost javnosti

Najbolji tenisač današnjice Jannik Sinner hitno je pregledan u privatnoj ortopedskoj klinici u Milanu, objavili su talijanski portali, a vijest je izazvala zabrinutost navijača i javnosti uoči US Opena. Talijanski tenisač u utorak ujutro obavio je liječničke preglede, a njegov je tim navodno reagirao po hitnom postupku.

Prema informacijama talijanskih novinara, Sinnerov fizioterapeut je prekinuo godišnji odmor kako bi se vratio i pomogao u pregledima.

Za sada nije poznato zbog čega je prvi tenisač svijeta završio u bolnici. Nema potvrde je li riječ o rutinskoj kontroli ili zdravstvenom problemu, no Talijani navode da je Sinner ostao na dodatnim pretragama te da se čekaju nove informacije o njegovu stanju.

Situacija je posebno delikatna jer je do početka US Opena (igra se od 30. kolovoza do 13. rujna), posljednjeg Grand Slam turnira sezone, ostalo manje od mjesec dana.