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GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Turudić u Kninu odgovorio na Vučićeve prozivke: 'Ma baš nas briga. Neka kmeče'

Foto: Dario Topić, Hrvoje Zovko
1/37
Autori: vecernji.hr, Hrvoje Zovko
05.08.2026.
u 15:48
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Skup su organizirale vlasti Republike Srpske povodom, kako su ga nazvale, "dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe", a okupio je najviše dužnosnike Srbije i Republike Srpske.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nakon završetka središnje svečanosti obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu kratko je razgovarao s novinarima, a među temama bile su i poruke koje su o Oluji stigle iz Srbije.

Na pitanje kako komentira izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, Turudić je odgovorio vrlo kratko. "Ma baš nas briga. Neka kmeče", poručio je glavni državni odvjetnik. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je na skupu u Mrkonjić Gradu izjavio da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila zločin koji Srbi ne smiju zaboraviti te poručio da se nešto slično više nikada neće ponoviti.

Skup su organizirale vlasti Republike Srpske povodom, kako su ga nazvale, "dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe", a okupio je najviše dužnosnike Srbije i Republike Srpske. Turudićeva izjava uslijedila je nakon središnje proslave u Kninu, gdje se obilježila 31. obljetnica Oluje, vojno-redarstvene operacije kojom je oslobođen najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija i uspostavljen teritorijalni integritet Republike Hrvatske.

Turudić o prozivkama iz Srbije i RS-a
Ključne riječi
Knin Oluja Ivan Turudić

Komentara 13

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BA
BartolomejIV
15:47 05.08.2026.

Turudiću, kada će veliki kriminalci kao što je slučajni i njegovi. kao i preživjeli Račanovi kiminalci odgovarati za svoja nedjela, pljačku države u stotinama milijardi kuna

LP
ljerka.p2911
16:06 05.08.2026.

Bravo g. Turudiću, ma ko da ste mene pitali! Neka kmeče do sudnjeg dana, briga nas, mi smo se njih, hvala Dragom Bogu, rješili! Psi laju, naša Hrbatska ide dalje!

Avatar Ričard
Ričard
15:47 05.08.2026.

G. Turudiću, radite li na tome da se gospodi Martiću i Karadžiću poslije Isteka ugovora sa Haaškim tribunalom sudi u Hrvatskoj. Gospodin Mile ima još zločina iz kasnih 1980ih. Šverc, ucjena, krađa imovine INE, zloupotreba položaja u zadarskom SUPu, primanjenje mita, zlostavljanje djece, sabotaža jugoslavenskog turizma 1990e, nezakonita siječa drva. …. Sve to nije bilo predmet suda u Haagu i mislim da ima dovoljno materijala za dva dodatna produžetka od po 15 godin u Hrvatskoj. Ne da nan ka Kapetan Dragan ode u Serbiju pa od jutra do sutra visi na happyTV

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