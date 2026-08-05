Turudić u Kninu odgovorio na Vučićeve prozivke: 'Ma baš nas briga. Neka kmeče'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nakon završetka središnje svečanosti obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu kratko je razgovarao s novinarima, a među temama bile su i poruke koje su o Oluji stigle iz Srbije.

Na pitanje kako komentira izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, Turudić je odgovorio vrlo kratko. "Ma baš nas briga. Neka kmeče", poručio je glavni državni odvjetnik. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je na skupu u Mrkonjić Gradu izjavio da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila zločin koji Srbi ne smiju zaboraviti te poručio da se nešto slično više nikada neće ponoviti.

Skup su organizirale vlasti Republike Srpske povodom, kako su ga nazvale, "dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe", a okupio je najviše dužnosnike Srbije i Republike Srpske. Turudićeva izjava uslijedila je nakon središnje proslave u Kninu, gdje se obilježila 31. obljetnica Oluje, vojno-redarstvene operacije kojom je oslobođen najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija i uspostavljen teritorijalni integritet Republike Hrvatske.