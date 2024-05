Njemački mediji: Bivši igrač Dinama umire, bolest je neizlječiva

RIJEČ STRUČNJAKA

'Ovo je najslabije suđenje stranca ove sezone. Dinamo nije igrao ništa, a zna se tko radi prevagu'

- Rijeka je igrala konstantno gotovo cijelo prvenstvo, sve do Lokomotive i Dinama. Rijeka si nema što zamjeriti, ona je napravila odličan posao ove sezone, bila je do same završnice u igri za naslov prvaka, i može biti ponosna na sebe. Na kraju, još je u igri za Kup.