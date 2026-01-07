Sestre Posavec zajedno postigle 18 pogodaka u Bjelovaru

Rukometašice Podravka Vegete i Lokomotive odigrale su ranije svoje utakmice 10. kola Prve lige. Koprivničanke su još u utorak svladale Split 2010 (31:18), dok su lokosice večeras bile bolje u gostima od Bjelovara (37:24).

Najefikasnije kod lokosica bile su sestre Posavec, Paula je postigla deset, a Stela osam pogodaka. Kod domaćih najefikasnija je bila Ana Maria Gavrić, bivša igračica Lokomotive, koja je postigla šest pogodaka.

Nakon desetog kola Lokomotiva je prva s 20 bodova, a Podravka druga s 18 bodova i utakmicom manje.

Oba naša kluba za vikend očekuju europski ispiti. Podravka Vegeta će u nedjelju ugostiti francuski Brest u skupini Lige prvakinja dok će Lokomotiva dan ranije, u subotu, igrati kod njemačkog Oldenburga, utakmicu prvog kola skupine Europske lige.