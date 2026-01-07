Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Sestre Posavec zajedno postigle 18 pogodaka u Bjelovaru

Autor
Damir Mrvec
07.01.2026.
u 20:52

Rukometašice Podravka Vegete i Lokomotive odigrale su ranije svoje utakmice 10. kola Prve lige. Koprivničanke su još u utorak svladale Split 2010 (31:18), dok su lokosice večeras bile bolje u gostima od Bjelovara (37:24)

Rukometašice Podravka Vegete i Lokomotive odigrale su ranije svoje utakmice 10. kola Prve lige. Koprivničanke su još u utorak svladale Split 2010 (31:18), dok su lokosice večeras bile bolje u gostima od Bjelovara (37:24).

Najefikasnije kod lokosica bile su sestre Posavec, Paula je postigla deset, a Stela osam pogodaka. Kod domaćih najefikasnija je bila Ana Maria Gavrić, bivša igračica Lokomotive, koja je postigla šest pogodaka.

Nakon desetog kola Lokomotiva je prva s 20 bodova, a Podravka druga s 18 bodova i utakmicom manje.

Oba naša kluba za vikend očekuju europski ispiti. Podravka Vegeta će u nedjelju ugostiti francuski Brest u skupini Lige prvakinja dok će Lokomotiva dan ranije, u subotu, igrati kod njemačkog Oldenburga, utakmicu prvog kola skupine Europske lige. 
Ključne riječi
Stela Posavec Paula Posavec Podravka Vegeta Lokomotiva rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!