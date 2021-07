Srbija senzacionalno ispala, Njemačka izbacila Acin Brazil, a Slovenija prvi puta ide na Igre

Košarkaši Njemačke plasirali su se na olimpijski turnir pobijedivši u nedjelju u Spaladium Areni reprezentaciju Brazila sa 75-64 (14-17, 22-17, 16-12, 23-18).

Prvo sudjelovanje njemačkih košarkaša na olimpijskim igrama nakon nastupa na OI 2008. u Pekingu, momčad pod vodstvom izbornika Henrika Roedla izborila je na uvjerljiv način, odigravši u finalu odličnu obranu i utakmicu s manje napadačkih oscilacija od Brazilaca.

Najbolji u njemačkoj reprezentaciji bio je Moritz Wagner s 28 koševa i šest skokova. Robin Benzing je postigao 13 poena, a Maodo Lo koji je 'pokopao' Hrvatsku je u finalu ubacio 10 koševa. Johannes Voigtmann je spojio osam poena i 11 skokova.

Video - Slavlje njemačkih košarkaša u hotelu nakon što su izbacili Brazil Ace Petrovića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U napadački inferiornoj brazilskoj momčadi Anderson Varejao je ubacio 14 koševa, Alex Garcia 10, a Bruno Caboclo i Vitor Benite po devet.

Njemačke je na poluvremenu vodila samo dva razlike, iako je na 2:36 minuta do kraja druge četvrtine bilo 34-23 za Roedlovu momčad. No, u trećoj četvrtini su Nijemci dopustili Brazilcima samo 12 poena, a presudnim se pokazalo razdoblje od 34. do 38. minute u kojem je Petrovićeva momčad ostala bez ubačaja pa je Njemčka u zadnje tri minute ušla s +11 (67-56) i tu prednost znalački zadržala.

Aco Petrović tako nije uspio postati trenerom koji će u dva olimpijska ciklusa na Igre odvesti dvije različite reprezentacije. To mu je 2016. uspjelo s Hrvatskom na kvalifikacijskom turniru u Torinu, ali za trijumf u Splitu njegovim je izabranicima nedostajao bolji protok lopte, više preciznosti na vanjskom šutu i laki koševi iz kontranapada, koji su Brazilcima donijeli dvije uvjerljive pobjede u grupnoj fazi te u polufinalu protiv Meksika.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 04.07.2021., Spaladium Arena, Split - Kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre, Brazil - Njemacka. izbornik Aleksandar Petrovic Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Njemačka će na turniru u Tokiju u grupnoj fazi igrati u skupini B s Australijom, Nigerijom i pobjednikom kvalifikacijskog turnira u Beogradu, a to je Italija koja je u finalu senzacionalno pobijedila Srbiju 102-95 (28-22, 29-23, 23-18, 22-32).

Talijanima će to biti prvi nastup na Igrama otkako su u Ateni 2004. osvojili srebrnu medalju, dok aktualni olimpijski doprvaci iz Rio de Janeira po treći put u posljednja četiri olimpijska ciklusa ostali bez plasmana među 12 reprezentacija koje će se boriti za olimpijska odličja.

Italija koja 2016. kao domaćin kvalifikacijskog turnira u Torinu nije uspjela izboriti mjesto na Igrama u Rio de Janeiru, već je tamo otputovala Hrvatska, u nedjelju je u Beogradu odigrala savršenu utakmicu i u svim elementima nadigrala domaću reprezentaciju.

Prednjačio je Achille Polonara koji je ubacio 22 koša uz 12 skokova i pogodio šest od osam trica. Nicolo Mannion je s 24 poena bio najbolji strijelac pobjedničke reprezentacije, a Simone Fontecchio je postigao 21 koš uz osam skokova.

Danilo Anđušić je predvodio strijelce srpske reprezentacije s 27 koševa. Filip Petrušev je ubacio 22, a Ognjen Dobrić 17.

U 26. minuti Italija je došla do nevjerojatna 24 koša prednosti (73-49). Na početku posljednje četvrtine Srbija je zaostatak smanjila na 14 koševa (80-66), ali je do kraja dvoboja uspjela samo ublažiti poraz.

A aktualni europski košarkaški prvak, reprezentacija Slovenije po prvi je put od svoje samostalnosti izborila nastup na Olimpijskim igrama, Slovenci su u finalu kvalifikacijskog turnira u Kaunasu svladali domaćine Litvance sa 96-85 (28-24, 24-28, 28-17, 16-16).

Briljirao je Luka Dončić koji je predvodio Sloveniju sa 31 košem, 13 asistencija i 11 skokova, a već na do poluvremena je imao 21 ubačaj, šest skokova i pet asistencija. U ključnoj trećoj četvrtini Slovenci su postigli čak šest trica, od toga tri Vlatko Čančar, za bijeg na 80-69, početkom četvrte četvrtine bilo je i najvećih 16 razlike (85-69) i susret je bio odlučen.

Čančar se na kraju zaustavio na 18 poena, od toga 16 u drugom poluvremenu, a 16 je postigao i Jaka Blažič, dok Litvi sedmi uzastopni nastup na OI nisu uspjeli osigurati Mantas Kalnietis, Jonas Valančiunas i Arnas Butkevičius koji su postigli po 14 pogodaka.

Slovenija će na skorašnjim Igrama u Tokiju (23. srpnja - 8. kolovoza) igrati u skupini C s domaćinom Japanom, Argentinom i Španjolskom.

U skupini A će igrati Iran, Francuska, SAD i pobjednik kvalifikacijskog turnira u kanadskoj Victoriji, gdje će u finalu igrati Grčka i Češka.

Na taj način se nijedan domaćin kvalifikacijskih turnira nije plasirao na Olimpijske igre u Tokiju, a sva četiri mjesta popunit će europske reprezentacije.

Video - Neven Spahija položio vijenac u čast Dražena Petrovića