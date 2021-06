Aco razbio Hrvatsku, pa dobio ovacije punih tribina Spaladiuma

U prvoj utakmici predolimpijskog turnira u Splitu, Hrvatska deklasirana od Brazila (67:94). Iako je brazilski izbornik Aleksandar Petrović najavio da će to biti trening utakmica njegovi igrači igrali su vrlo kompetitivno.

A kompetitivan je bio i on, kao da je htio poniziti reprezentaciju koju je nekad vodio i za koju, nakon kiksa na Eurobasketu 2017., više nije bio dobar. Naime, svoj ubojiti bekovski par Huertas - Benite izvadio je iz igre tek na "plus 28", a njih dvojica su za našu obranu bili enigma, baš kao i atletična četvorka Bruno Caboclo (17 koševa, 8 skokova). A takvim se, nažalost, pokazao naoko tromi centar Hettsheimer koji je zabio 20 koševa.

Baš kao na početku utakmice, kada je dočekan pljeskom, Petrović je i na kraju utakmice nagrađen s aplauzom. Štoviše, bilo je to nešto na rubu ovacija što je bila zacijelo samo sol na ranu hrvatskog izbornika Veljka Mršića.

- Vi znate kakav je moj kurikulum u Hrvatskoj u kojoj je za mene bilo i lijepih i ružnih trenutaka, no kada moja momčad odigra ovako i kada to publika prepozna onda morate biti zadovoljni. No, moram se brzo resetirati jer nas u polufinalu čeka Meksiko a potom, u finalu, opet bismo mogli igrati s Hrvatskom. A oni su imali lošu večer i iz ovoga mogu puno naučiti. Nisu očekivali ovo što smo im pripremili, bili su iznenađeni, pa moram računati da im ne možemo prirediti isto iznenađenje dvaput. No, isto tako moram reći da je ova momčad Brazila bolja od Hrvatske - kazao je Petrović dodavši nešto i o savršenoj realizaciji njegovih taktičkih zamisli:

- Prvih 37 minuta najbolja je košarka koju je ova reprezentacija igrala otkako ju ja vodim, bolja čak i od one pobjede nad Grčkom na Svjetskom prvenstvu. Moja ideja je bila sakriti sve moguće duele koje planiramo za eventualni finale pa smo krenuli s petorkom koja mislim nikad nije niti trenirala zajedno. Na koncu sam jako zadovoljan kako smo kontrolirali najbolje hrvatske igrače Bogdanovića i Hezonju, to je bilo savršeno.

I doista, Bogdanović jest zabio 16 koševa, ali je svoju klasu iskazao tek u trećoj četvrtini u kojoj je zabio 11 koševa, a tada je već bilo kasno. Hezonja je šutirao iz igre 1-7 pa je ostao na devet koševa, većinom s crte za slobodna bacanja.

- Završni rezultat sve govori. Brazilci su dobili svaku četvrtinu. Turnir je kratak i nama je od sada svaka utakmica biti ili ne biti. Moramo reagirati bolje, posebno defenzivno, ali i napadački a odnos između asistencija, njih je bilo 12, i izgubljenih lopti, imali smo ih 18, također puno govori. Moramo više igrati kao momčad, na obje strane terena i tek tada možemo očekivati bolji rezultat - kazao je hrvatski kapetan Roko Ukić na kojeg se nadovezao jednako utučeni izbornik Veljko Mršić koji je apostrofirao iste probleme:

- Igrali smo previše individualno, lopta nam je u napadu bila statična. S obzirom da smo često oklijevali kod primanja lopte tako bi smo gubili i ono malo prednosti što bismo stekli. Mi pojedinačno možemo nešto napraviti u određnim trneucima no nećemo tako ostvariti rezultat koji želimo. Moramo više biti momčad.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 30.06.2021.,Split - Utakmica skupine B kosarkaskog kvalifikacijskog turnira za plasman na Olimpijske igre izmedju Hrvatske i Brazila u Spaladium areni.Aleksandar Petrovic ,Veljko Mrsic Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Naglasio je to i kapetan Ukić:

- Mi moramo više igrati timsku košarku, a izgubili smo danas od momčadi koja je više od nas bila momčad. No, nije još uvijek sve izgubljeno. Ma koliko bio težak današnji poraz, možemo mi još uvijek do našeg cilja, korak po korak. Ništa još nije izgubljeno.

I nije ukoliko izbornik pronađe načina kako da oporavi momčad za večerašnju utakmicu protiv Tunisa za koju je Pavle Marčinković kazao:

- Budemo li izgledali ovako i protiv Tunisa, bojim se da bi to moglo završiti na isti način.

Budu li izgledali ovako i publika će im potpuno okrenuti leđa. Navijači su bili oduševljeni kada je lokalni stožer Civilne zaštite na poluvremenu objavio da mogu skinuti maske i navijati. No, ni to nije pomoglo.