Vlašić se vratio u momčad Evertona, ali je United slavio

Manchester United u posljednjoj utakmici na Novu godinu slavio je na gostovanju kod Evertona s 2:0.

Crveni vragovi su do pobjede došli sjajnim golovima Martiala (57.) i Lingarda (81.).

Nikola Vlašić nakon četiri utakmice na tribini vratio se u momčad. Odigrao je svih 90 minuta i pružio solidnu partiju iako je Everton ostao bez udarca u okvir.

- Bez udarce u okvir gola? Pa to je normalno za nas. Znamo koji su naši problemi. I prije nego sam došao u klubu su znali da je to problem koji ćemo pokušati riješiti u ovom prijelaznom roku. Do tada do pobjede možemo doći jedino ako ne primimo gol - rekao je trener Evertona Sam Allardyce.