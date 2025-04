Niko Kranjčar ispričao nam je čime se danas bavi, a ima i neobičan hobi. Šef mu je poznati Hrvat

U zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn održao se drugi Zagreb Card Show, događanje koje organizira Trading Cards Club i najveći svjetski izdavač sportskih kartica Topps. Sajam je bio namijenjen svim ljubiteljima sportskih kartica i sličica te TCG proizvoda poput Pokemon karata, Magic The Gathering ili Yu-Gi-Oh karata. Prošlogodišnje prvo događanje privuklo je više od tisuću zaljubljenika u sličice i kartice, a ove godine bilo je puno više posjetitelja, ali i izlagača iz cijele regije. Uz sportske kartice raznih izdavača, bila je izuzetno bogata ponuda Pokémon, Magic The Gathering i Yu-Gi-Oh karata koje su na sajmu ponudili svi veliki distributeri i dućani iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske.

Pokémon kartica za 10.000 eura

– Nije čudno što je najveća gužva bila oko Pokémon kartica. Skupljam ih neko vrijeme, ali koliko ih točno treba skupiti, ne znam. Znam samo da ih nikad neću sve skupiti, a ne vjerujem da itko u Hrvatskoj ima sve Pokémon kartice. Zašto ih neću sve skupiti? Jednostavno jer vam treba pravo malo blago da ih skupite. Kupujem one do 10 eura, a ovdje na sajmu najskuplje Pokémon kartice bile su od 6000 i 10.000 eura. Ja si čak ne mogu priuštiti ni one od stotinjak eura. Imam nešto kartica za zamjenu i tako se nekako snalazim – rekao je jedan od zaljubljenika u ovaj "sport".

Na pitanje o čemu se tu zapravo radi, odgovara nam:

– Pokémon Trading Card Game je kartaška igra u vlasništvu The Pokémon Companyja, a razvio ga je japanski izdavač Media Factory. Igra je objavljena u Japanu 1996., uz videoigre, koja je nakon uspjeha u Japanu plasirana i u SAD-u i Europi. Pokémon TCG rekreira bitke između dva igrača. Svaki će imati a špil od 60 karata kreiran po svojoj želji iz booster paketa ili pojedinačnih kupnji karticama. Karte mogu biti energetske, Pokémoni, posebni Pokémoni ili treneri. U sustav smjena, igrači se bore za do 6 poraženih protivničkih Pokémona ili dok jedan od njih nema rezervnog Pokémona na svojoj klupi. Za sada najskuplje prodana Pokémon kartica dostigla je cijenu pet milijuna dolara i prodana je u SAD-u – zaključuje naš sugovornik.

I dok sličice ne dostižu takve cijene, neke kartice s nogometašima na ovom sajmu dostigle su cijenu od 6000 eura. Toliko je koštala kartica Luke Modrića s početka njegove karijere, uz njegov potpis.

– Vrlo smo ponosni na činjenicu da je kao i prošle godine GNK Dinamo Zagreb podržao događanje nagradama za posjetitelje, a kako je prva momčad igrala u Puli, posjetio nas je vratar Nikola Čavlina, koji je trenutačno ozlijeđen. Moram napomenuti da je i Hrvatski nogometni savez podržao ovogodišnje događanje i osigurao glavnu nagradu na nagradnoj igri – rekao je Ivan Gašpert, organizator događanja.

Zanimljivo je koliko je zapravo bilo šaroliko društvo na sajmu. Od najmlađih do najstarijih, ali bilo je i puno mlađih djevojaka. Klincima je bilo fora jer su im roditelji kupovali sličice omiljenih nogometaša, a pravo oduševljenje izazvao je dolazak Nike Kranjčara, bivšeg nogometaša Dinama i Hajduka, te reprezentativca Hrvatske.

– Moram priznati da se osjećam jako dobro, trenutačno sam zaokupljen događanjima oko U-21 reprezentacije, gdje sam u stručnom stožeru Ivice Olića. Teže je biti s ove druge strane terena, to je sto posto. Upisao sam UEFA PRO licencu na Nogometnoj akademiji. Koliko je težak trenerski posao, shvatio sam još dok je tata bio trener. Hoću li krenuti njegovim stopama? Nadam se – rekao je Niko.

Je li Olić strog šef?

– Nije.

Jeste li kao mali skupljali sličice?

– Naravno, mislim da sam skupio sve albume sa Svjetskog prvenstva 1994. i 1998. godine, a zanimljivo je da sam kao mali skupljao i kartice bejzbol-igrača. Kao i svi u školi, "tapkali" smo sa sličicama i bio sam jedan od boljih, ha ha.

Sjećate li se kada ste se vi prvi put pojavili u nekom albumu sa sličicama?

– Mislim da je to bilo album za Svjetsko prvenstvo 2006. godine.

Imate li tu sličicu?

– Nažalost nemam.

Netko iz dvorane je odmah doviknuo: "Imam je ja i čekam vaš potpis!"

Nemam favorita za naslov

– Sjećam se da su roditelji skupljali nekakve moje sličice iz Čokolina.

Sigurno pratite zanimljivu završnicu HNL-a?

– Naravno, tri kluba su se izdvojila na vrhu. Nitko se posebno nije nametnuo serijom pobjeda tako da je do kraja sve moguće. Mislim da je Dinamo odigrao do sada najslabiju sezonu, po bodovima, u proteklih pet-šest godina.

Reprezentacija Hrvatske?

– Uvijek pri europskom i svjetskom vrhu. Stalno se priča kako nemamo nasljednike Mandžukića, Vrsaljka, Subašića, Lovrića, Rakitića, a mladi stalno dolaze i dolaze. Vjerujem u hrvatsku reprezentaciju i da će u budućnosti biti još puno dobrih rezultata – zaključio je Niko Kranjčar, koji je na sajmu karata i sličica ostao prilično dugo.

Naime, red za potpisivanje sličica i kartica imao je dobrih 500 metara...

Svoj kutak na sajmu pronašla je i Udruga sakupljača sličica Hrvatske – Imam-Imam-Nemam.

– Činjenica je da su na sajmu najmanje prisutne sportske sličice, ali neka se i nas vidjelo. Upisali smo dvadesetak novih članova, a po cijeni od samo pet eura mogla se kupiti platnena vrećica s našim logom. Mi svoje okupljanje imamo svakog ponedjeljka, gdje se vrše zamjene sličica aktualnih kolekcija poput engleske lige i talijanske lige, NBA košarke... – rekao je Srećko Šimurina, predsjednik Udruge.