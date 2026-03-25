Niko Kovač dovodi vatrenog u senzacionalnom transferu? Evo što se događa

Nakon sedam godina u klubu, Julian Brandt napustit će Borussiju Dortmund. Sportski direktor Lars Ricken službeno je potvrdio kako je nakon "otvorenih razgovora" dogovoreno da se ugovor, koji istječe 30. lipnja, neće produljiti. Iako je Brandt konstantno bilježio sjajne brojke, upisavši 56 golova i 69 asistencija u preko 300 natjecateljskih utakmica za BVB, među navijačima je često bio kritiziran zbog nedosljednih nastupa i manjka angažmana u obrambenim zadacima. Odlazak igrača takvog kalibra bez odštete predstavlja financijski udarac, ali klubu otvara prostor za preslagivanje momčadi, a čini se da je trener Niko Kovač već odredio glavnu metu za popunjavanje kreativne praznine u veznom redu.

Prema pisanju portala Goal.com, Kovač je veliki obožavatelj svog sunarodnjaka Nikole Vlašića i vidi ga kao primarnog kandidata za Brandtovog nasljednika. Vlašićev profil igrača koji može igrati na poziciji središnjeg ofenzivnog veznog, drugog napadača ili lijevog krila gotovo je identičan onome njemačkog igrača, što ga čini logičnim izborom. Međutim, transfer vjerojatno neće biti jeftin. Iako Vlašićev ugovor s Torinom traje do ljeta 2027. godine, talijanski klub ima opciju automatskog produljenja do 2028., što im daje snažnu pregovaračku poziciju.

Za razliku od epizoda u Engleskoj, situacija je za Vlašića u Torinu potpuno drugačija. Tamo je postao jedan od ključnih igrača i dokapetan momčadi te je ove sezone započeo svaku prvenstvenu utakmicu. U 33 natjecateljska nastupa postigao je osam golova i upisao pet asistencija, čime je postao najvažniji napadački igrač "Granate" u borbi za ostanak. Podsjetimo, nakon teške prve sezone u West Ham Unitedu, Vlašić je prvo stigao u Torino na posudbu, da bi ga potom klub iz Serie A otkupio za oko 11 milijuna eura i potpisao na trajnoj osnovi.

Put do statusa zvijezde u Italiji bio je trnovit. West Ham, koji ga je u kolovozu 2021. platio čak 30 milijuna eura moskovskom CSKA, nije bio njegova prva stanica u Premier ligi gdje se nije uspio nametnuti. Još 2017. godine, kao veliki talent, prešao je iz Hajduka u Everton za 11 milijuna eura, no nakon samo jedne sezone i 19 nastupa prodan je u Moskvu. Upravo je u Rusiji doživio potpunu afirmaciju i godinama bio ključni igrač, sudjelujući u 54 pogotka (33 gola, 21 asistencija) u 108 nastupa, dok je u West Hamu rijetko kad bio više od rezervnog igrača.

Borussia Dortmund navodno nije jedini klub koji pokazuje interes za hrvatskog reprezentativca. Iz Bundeslige situaciju pomno prati i Eintracht Frankfurt, koji bi također mogao krenuti u akciju. Prema pisanju talijanskog Tuttosporta, veliki obožavatelj Vlašićevih kvaliteta je i trener Rome Gian Piero Gasperini, no ostaje za vidjeti hoće li on još dugo zadržati svoj posao u talijanskoj prijestolnici. Kovačeva želja i Vlašićeva dokazana kvaliteta čine ovu priču jednom od najzanimljivijih uoči ljetnog prijelaznog roka.