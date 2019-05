'Kovač je čvrst i oštar poput Zebeca, kod njega nema privilegiranih igrača'

Točno pedeset godina nakon što je slavni zagrebački trener Branko Zebec (1929.-1988.) donio Bayernu prvi naslov prvaka i točno četrdeset godina nakon što je isti taj trenerski velikan donio šampionski “tanjur” u Hamburg, bundesligaški naslov smiješi se još jednom hrvatskom stručnjaku. Niko Kovač pred ciljem je s Bayernom, što se može smatrati najvećim klupskim dosegom novijega doba za jednoga našeg trenera.

Ima li dodirnih točaka između dvojice šampionskih trenera iz različitih nogometnih razdoblja, osim što su obojica prvi naslov dohvatila na klupi Bayerna (Zebec 1969., a Niko 2019.), pitali smo nekadašnjega Zebecova pomoćnika u Hamburgu, poznatoga bundesligaškog stručnjaka Aleksandra Ristića (74).

- Vremena su drukčija, drukčiji su zahtjevi, nogomet je drukčiji. Stoga mogu povući samo jednu paralelu između Zebeca i Kovača; radeći s Brankom, kod kojega sam i igrao u Braunschweigu, osim u njegovo golemo znanje, uvjerio sam se i u njegovu trenersku čvrstinu, oštrinu, zahtjevnost, ali prije svega u pravednost i korektnost. On je sve igrače tretirao jednako, nije s njima puno razgovarao i držao im predavanja, nego ih je rangirao po kvaliteti. Tko je bio bolji, taj je igrao. Čini mi se da se na isti način postavlja i Kovač, kod kojega također nema privilegiranih – kaže Ristić, kojega su u Düsseldorfu prozvali König Alex.

Keegan je bio Zlatna lopta

HSV je u Zebecovo vrijeme imao zvijezdu poput Kevina Keegana. Kako je on podnosio Zebecov stil?

- Prije negoli je Zebec došao u HSV, Keegan je želio otići, jer mu se nije svidio njemački nogomet, nije se u njemu pronašao. No, imao je važeći ugovor i bio je prisiljen ostati. I znate kako je išla njegova karijera nakon toga: osvojio je naslov prvaka kod Zebeca i bio Zlatna lopta! Ma znate kakvi su igrači; vide li oni da trenerov stil i način rada donosi uspjeh, oni će ga maksimalno poštovati i respektirati, pa i trpjeti malo njegova despotizma – nastavlja Ristić.

Što ste kao igrač vidjeli u Zebecu?

- Znalca koji sve vidi! Mene je u Braunschweigu bio postavio na poziciju “šestice”, što je za Nijemce bilo iznenađenje, jer oni su svi igrali čovjek na čovjeka, bez klasičnoga zadnjega veznog. Kada smo zajedno odlazili u Hamburg, suigrači iz Braunschweiga ispratili su me riječima: ‘Ti i Zebec bit ćete tamo prvaci, sto posto!’ – kaže Ristić.

Dogodilo se to 1979. godine, kada je HSV (s Ivanom Buljanom u momčadi) prvi prošao kroz cilj, s bodom više od Stuttgarta. A sljedeće godine dvojac Ristić - Zebec s HSV-om igrao je i u finalu Kupa prvaka protiv Nottingham Foresta i izgubio 0:1. Međutim, pola godine nakon tog finala, u prosincu 1980., Zebec je u Hamburgu neočekivano bio smijenjen. Navodno zbog – alkoholizma.

>> Pogledajte vrijednost hrvatskih reprezentativaca

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zebec nije bio alkoholičar - kaže nam Ristić i pojašnjava: - Zebecu je, dok je bio trener Stuttgarta, bila pukla glava gušterače i bio je hitno operiran. Od tada živio je s oštećenjem tog vitalnoga organa, pa onda i kad je popio imalo nekog alkoholnog pića, brzo bi ga ulovilo. Dok smo bili zajedno, on po pola godine nije ni okusio alkohol. Znao je popiti koju čašu vina kad smo imali božićne domjenke - kaže Ristić.

Zašto je onda bio smijenjen?

- Nisam bio prisutan tom događaju, ali su mi ispričali da je za vrijeme božićne proslave došao u konflikt s predsjednikom kluba, koji je nekada bio skakač u dalj. Zebec mu je navodno kazao: “Tvoj najvažniji skok bio je u fotelju predsjednika HSV-a, a ja sam ti to omogućio”. Pa iako je to bilo točno, jer Zebeca su doista pitali za mišljenje o tome, predsjednika je to uvrijedilo i on ga je smijenio. Tako sam ja do kraja sezone vodio momčad. Bili smo doprvaci, a da je Zebec ostao, bili bismo ponovno prvaci - ističe Ristić.

Beckebanuer me poštovao

Tada ste bili trener 35-godišnjem Franzu Beckenbaueru?

- Da, Franz je došao k nama na Zebecov poziv, iako su mnogi bili protiv toga. Beckenbauer ni po čemu nije odskakao od ostalih igrača, nije tražio ni veća primanja, a bio nam je i te kako koristan na poziciji zadnjega igrača obrane. Uz to, bio je vrlo korektan, poštovao je i Branka, poslije i mene, premda sam jednom bio na rubu da ga maknem iz momčadi. Na jednoj utakmici stalno je slao duge lopte, tzv. svijeće, u suparnički 16-erac, što je bilo suprotno od dogovora da napadamo preko bekova i da oni šalju centaršuteve na centarfora Hrubescha. Upozorio sam ga u svlačionici: ili će biti po mome, ili nećeš više igrati. I nije se ništa bunio, bez pogovora prihvatio je kritiku - priča Ristić.

Na kraju, ponovno smo se dotaknuli Kovača.

- Poznajem ga još dok je bio igrač, uvijek je bio korektan, nastupao je s puno poštovanja prema suparnicima, pa je stoga uživao i njihovo poštovanje. Dobar, čestit momak. Skidam mu kapu za sve što je napravio s Bayernom, jer dostigao je ogromnu prednost Borussije. Bayern će biti prvak, a uvjeren sam da će Niko ostati trener i sljedeće sezone - zaključio je Aleksandar Ristić.

>> Pogledajte nastup seksi plesačica na košarkaškoj utakmici