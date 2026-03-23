Iako trenutačno nema opravdanog razloga za značajniji rast cijena poljoprivrednih proizvoda i hrane, neki proizvođači već sada u njih ugrađuju neizvjesnost nadolazećih mjeseci, a prilika je to i za razne špekulante za lov u mutnom, komentira najnovija zbivanja na Bliskom istoku stručnjak za pitanja hrane i poljoprivrede, prof. dr. sc. Ivo Grgić sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta. Strah od poskupljenja, naime, zasad ne proizlazi iz poremećaja u lancima opskrbe prehrambenim namirnicama koliko od poremećaja u opskrbi gnojivom i energentima, kojih bi se posljedice, potraje li rat s Iranom, najviše mogle osjetiti u trećem kvartalu ili potkraj ove godine, tvrde stručnjaci. No u Hrvatskoj gdje je realna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda u posljednjih 10 godina pala za 10%, gdje inflaciji uvelike pridonosi rast cijena hrane uzrokovan nedostatnom domaćom proizvodnjom i velikim uvozom, čemu u prilog idu i najnoviji podaci o lanjskom deficitu vanjskotrgovinske bilance od više od 2,8 milijardi eura – posljedice bi mogle biti i vidljivije.
Upozorenje stručnjaka: Cijene već rastu, dodatni udar nosi turistička sezona
Da rat na Bliskom istoku, uz rusko-ukrajinski rat, unosi novi nespokoj, usporavanje investicija te novo opravdanje za val poskupljenja, misli i dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb
Ono što se u Hrvatskoj naziva turizmom je debelo precjenjeno . Kvaliteta ne opravdava cijenu. Gotovo da će mi biti drago da sezona propadne. Oni koji nude dobar omjer cijene i kvalitete nemaju se razloga brinuti.
Maloprodajne cijene goriva lako skoče ali nikad više se ne vrate na nekadašnje. Možda eventualno za cent ili dva ali više ne.
Po običaju novinari šire bez potrebno paniku, samo da imaju profit od toga.