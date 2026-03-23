Upozorenje stručnjaka: Cijene već rastu, dodatni udar nosi turistička sezona

Iako trenutačno nema opravdanog razloga za značajniji rast cijena poljoprivrednih proizvoda i hrane, neki proizvođači već sada u njih ugrađuju neizvjesnost nadolazećih mjeseci, a prilika je to i za razne špekulante za lov u mutnom, komentira najnovija zbivanja na Bliskom istoku stručnjak za pitanja hrane i poljoprivrede, prof. dr. sc. Ivo Grgić sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta. Strah od poskupljenja, naime, zasad ne proizlazi iz poremećaja u lancima opskrbe prehrambenim namirnicama koliko od poremećaja u opskrbi gnojivom i energentima, kojih bi se posljedice, potraje li rat s Iranom, najviše mogle osjetiti u trećem kvartalu ili potkraj ove godine, tvrde stručnjaci. No u Hrvatskoj gdje je realna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda u posljednjih 10 godina pala za 10%, gdje inflaciji uvelike pridonosi rast cijena hrane uzrokovan nedostatnom domaćom proizvodnjom i velikim uvozom, čemu u prilog idu i najnoviji podaci o lanjskom deficitu vanjskotrgovinske bilance od više od 2,8 milijardi eura – posljedice bi mogle biti i vidljivije.