POVEĆANJE TROŠKOVA

Upozorenje stručnjaka: Cijene već rastu, dodatni udar nosi turistička sezona

Jolanda Rak Šajn
23.03.2026.
u 19:00

Da rat na Bliskom istoku, uz rusko-ukrajinski rat, unosi novi nespokoj, usporavanje investicija te novo opravdanje za val poskupljenja, misli i dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb

Iako trenutačno nema opravdanog razloga za značajniji rast cijena poljoprivrednih proizvoda i hrane, neki proizvođači već sada u njih ugrađuju neizvjesnost nadolazećih mjeseci, a prilika je to i za razne špekulante za lov u mutnom, komentira najnovija zbivanja na Bliskom istoku stručnjak za pitanja hrane i poljoprivrede, prof. dr. sc. Ivo Grgić sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta. Strah od poskupljenja, naime, zasad ne proizlazi iz poremećaja u lancima opskrbe prehrambenim namirnicama koliko od poremećaja u opskrbi gnojivom i energentima, kojih bi se posljedice, potraje li rat s Iranom, najviše mogle osjetiti u trećem kvartalu ili potkraj ove godine, tvrde stručnjaci. No u Hrvatskoj gdje je realna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda u posljednjih 10 godina pala za 10%, gdje inflaciji uvelike pridonosi rast cijena hrane uzrokovan nedostatnom domaćom proizvodnjom i velikim uvozom, čemu u prilog idu i najnoviji podaci o lanjskom deficitu vanjskotrgovinske bilance od više od 2,8 milijardi eura – posljedice bi mogle biti i vidljivije.

DA
DarthVader
19:58 23.03.2026.

Po običaju novinari šire bez potrebno paniku, samo da imaju profit od toga.

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
19:55 23.03.2026.

Ono što se u Hrvatskoj naziva turizmom je debelo precjenjeno . Kvaliteta ne opravdava cijenu. Gotovo da će mi biti drago da sezona propadne. Oni koji nude dobar omjer cijene i kvalitete nemaju se razloga brinuti.

OZ
OzempičniAP
19:40 23.03.2026.

Maloprodajne cijene goriva lako skoče ali nikad više se ne vrate na nekadašnje. Možda eventualno za cent ili dva ali više ne.

