DENISE RICHARDS

Slavna glumica podijelila fotografije prije i poslije estetskog zahvata, pogledajte promjenu koju je napravila

Photocall de la 53ème cérémonie des "Saturn Awards" au Universal Hilton de Los Angeles
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
23.03.2026.
u 22:15

Estetski kirurg Ben Talei na svom Instagramu detaljno je opisao koje tehnike je koristio kako bi osvježio i pomladio izgled lica slavne glumice te joj je i zahvalio na ukazanom povjerenju.

Jedna je od najljepših i najdivnijih osoba koje su ikada hodale ovom zemljom. Bilo mi je nevjerojatno zadovoljstvo i čast što mi je ukazala povjerenje zahvate koje je napravila, napisao je estetski kirurg Ben Talei na svom Instagramu gdje je objavio fotografije glumice Denise Richards i pokazao je njezino lice prije i nakon zahvata koji su napravljeni. 

- Teško je u jednom odlomku opisati vrstu operacija ili zahvata koje radim jer su na mnogo načina jedinstveni i zapravo ne postoji standard s kojim bi se mogli usporediti. Ako pogledate svaki milimetar fotografije od vrha do dna, vidjet ćete sveobuhvatna poboljšanja. Postoje stvari koje bi većina kirurga u svijetu zanemarila, poput rasporeda dlačica obrva ili konture i oblika čela. Kako starimo, mijenjaju se mnoge sitnice, poput rasta obrva. Ako pogledate fotografiju poslije, možete vidjeti koliko sada izgledaju urednije zahvaljujući trodimenzionalnim promjenama koje mogu postići. Ako pogledate konture čela iz profila, vidjet ćete koliko sada oblik izgleda mladoliko - napisao je Talei u opisu. U nastavku objave detaljno je opisao koje tehnike je koristio kako bi osvježio i pomladio izgled lica slavne glumice te joj je i zahvalio na ukazanom povjerenju. 

- Njezine zadivljujuće, prekrasne oči nisu promijenjene, već obnovljene. Čak i njezine ušne resice izgledaju bolje iz svih kutova. Tužan ili umoran izraz oko očiju i usta je neutraliziran i preokrenut. Njezin vrat i gornji dio prsa sada blistaju zahvaljujući vrsti liftinga koji radim u kombinaciji s PHAT Skin tehnikom. Možete vidjeti da je čak i bora između obrva opuštena. Ako pogledate fotografije na kojima se smiješi, primijetit ćete da, iako je volumen lica vraćen, osmijeh izgleda manje “napuhan” u obrazima. To je posljedica modulacije mišića i optimizacije SMAS-a unutar AuraLyft deep plane liftinga. Neizmjerno sam zahvalan Denise što je bila tako otvorena u vezi s postupkom. Prošla je kroz mnogo toga ove godine, a njezina otpornost je zaista zadivljujuća. Ima zlatno srce i njezino zlatno lice ponovno je njezino - kaže Talei.
Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
22:54 23.03.2026.

Uvijek mi je bila preslatka.

Avatar Scuderia
Scuderia
22:27 23.03.2026.

Što pare rade. Znači bakica koja prodaje sir i vrhnje može izgledati barem kao bivša manekenka. Malo lijek protiv debljine, malo najbolji kirurzi i sasvim druga osoba.

