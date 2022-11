Nikad dosad se to nije dogodilo: Okršaj dva prvaka Europe već u osmini finala

U zagrebačkom hotelu Aristos, s kojim Hrvatski košarkaški savez naveliko surađuje, održan je ždrijeb osmine finala Kupa Krešimira Ćosića s vrlo zanimljivim ishodom. Naime, već u borbi za osam najboljih momčadi sučelit će se jedina dva hrvatska kluba koji su, doduše davnih dana, osvajali naslove prvaka Europe.

Vjerovali ili ne, jer ovo se nikad nije dogodilo, Cibona i Split igrat će već u osmini finala nacionalnog Kupa (7. prosinca). Koliko god to zazvučalo zanimljivo nama se čini odveć prerano jer to znači da jednog od dvojice velikana neće biti na završnom turniru osmorice (Final Eight) što će tu završnicu na svoj način i osiromašiti.

No, čini se da to akteri velikog derbija nisu tako doživjeli. Uostalom, agilni sportski direktor Splita Teo Čizmić ovako je prokomentirao ovaj bombastični ishod ždrijeba:

- Ako želiš osvojiti Kup onda nekoga poput Cibone moraš pobijediti prije ili kasnije. U ovom natjecanju jedan je pobjednik, a onog tko je izgubio u finalu obično nitko ne pamti. Teži dio ove priče nama je to što moramo u autobus, što je to jedno putovanje više, jer odlučeno je da je Cibona domaćin.

Puno lakši posao od cibosa i žutih imat će njihov veliki rival Zadar, treći klub iz velike trojke, koji će gostovati u Sinju kod Alkara.

Premda ideja vodstva HKS-a ima svoje opravdanje u tome da se nacionalni Kup učini što otvorenijim za sve klubove, upariti dva od tri regionalna hrvatska ligaša više bi imalo smisla u četvrt-finalu odnosno u prvom krugu natjecanja na Final Eightu.

A na njemu će završiti netko od autsajdera u ovom natjecanju kao što su Kvarner i Zagreb (bivše Zapruđe) a to su klubovi iz nižeg ranga natjecanja. S druge strane, za klub koji bude bolji u njihovu ogledu nastup na završnici bit će uistinu veliki poticaj. A tako nekako na stvari gleda i Cibonin trener Josip Sesar:

- Mnogima se čini da je to prerano da se susretnu kandidati na osvajanje Kupa no po meni je to u redu, čak i za pohvaliti, posebice ako se gleda iz kuta klubova s manjim proračunima i nižim rejtingom. Njima je to jedinstvena prilika da dospiju dalje. Primjerice, jednom Boscu je zacijelo draže što gostuje u Osijeku nego u Splitu.

Evo kompletnih parova osmine finala: Dubrovnik - Cedevita Junior, Cibona - Split, Dinamo - Gorica, Alkar - Zadar, Osijek - Bosco, Furnir - Zabok, Šibenik - Škrljevo i Kvarner - Zagreb.