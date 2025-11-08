Nik se na Starom placu oprostio polaganjem i asistencijom

Češka je došla u Split s više od pola igrača koji su profesionalci i žive od ragbija. I protiv takve reprezentacije naši su amateri ludim preokretom u završnici prvog poluvremena preokrenuli i poveli 21-20.

No, nisu izdržali do kraja pa Česi iz Splita odlaze s bodovima i pobjedom 55-33 nakon odlične utakmice na Starom placu.

Počelo je svečano, u čast Niku Jurišiću, koji se nakon 18 godina u kockastom dresu, od čega deset godina kao kapetan, oprostio od reprezentacije. I svoj je posljednji, 67. nastup, začinio vještim polaganjem, a potom i asistencijom u samoj završnici utakmice.

Pred tisuću gledatelja Česi su počeli autoritativno i nakon 17 minuta imali visoko vodstvo 17:0, pri čemu je Matej Sehnal postigao 12 poena, a Adam Miracky pet.

I onda su krenuli naši. U 23. minuti snažni Daniel Mau'u probio je gostujuću obranu, a Nikola Pavlović pretvorio za 7:17, u 33. je Sehnal pogodio još jedan kazneni udarac za 7:20, a u 34. je Dylan Rowe položio, a Pavlović pretvorio za 14:20.

Da bi u posljednjim sekundama poluvremena Luka Prološčić pobjegao po krilu i zabio, a Pavlović posve iskosa uspio pogoditi pretvaranje za vodstvo 21:20 i ushit na tribinama!

Nažalost, u prvih deset minuta nastavka Česi su postigli tri zgoditka i pobjegli na nedostižnu prednost, a u zadnjih 15 minuta ušli su s vodstvom 55:21.

I tada se, u samoj završnici, Nik Jurišić oprostio sa stilom te je najprije polaganjem smanjio na 26:55, a u pretposljednjoj je minuti sve napravio i dodao Niki Vraneševiću za zgoditak za konačnih 33:55.

Hrvatsku je vodio pomoćni trener Tonči Buzov, jer izbornik Anthony Poša morao je u isto vrijeme voditi važnu utakmicu svoga kluba Sheffielda, a debitirao je 20-godišnji Giovanni Morelli, mladić iz Zagreba, čija je majka Hrvatica, a otac Talijan, te igra u prvoj talijanskoj ligi.

Tako su naši jesenski ciklus završili s pobjedom (Danska) i dva poraza (Švedska i Češka),a 28. veljače čeka ih Poljska kod kuće, a 7. ožujka gostovanje u Litvi.

Za Hrvatsku su igrali: Daniel Mau'u 5, Martin Altamirano, Giovanni Morelli, Karlo Delo, Dražen Brčić-Šušak, Bojan Busselez, Andrija Galić, Dylan Rowe 5, Niko Vranešević 5, Nik Jurišić 5, Matej Buljanović, Marko Grčić, Deon Mau'u, Luka Prološčić 5, Nikola Pavlović 8, Krešimir Čorić, Tomislav Stipić, Marin Mužina, Marko Buljac, Dominik Đerek, Ivano Šojić, Petar Marinović, Marko Livaić