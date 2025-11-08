Bijesna zvijezda Reala: Odlazim, odlazim! Florentinu Perezu prekipjelo, riješit će se svoje megazvijezde!?

Nešto manje od 20 minuta prije kraja prvog El Clasica ove sezone na Santiagu Bernabeuu, trener Reala Xabi Alonso napravio je dvostruku izmjenu pri vodstvu 2:1 protiv Barcelone. Federico Valverde prihvatio je izlazak bez primjedbi, a Vinicius Junior nije. Pet puta je u nevjerici pitao "Ja?!", što je šokiralo trenera.

"Hajde, Vini, dovraga!", molio je Alonso. Krilnog napadača, međutim, ništa nije moglo smiriti..

"Uvijek ja! Odlazim iz momčadi! Odlazim!", govorio je Vinicius dok je silazio s terena ravno u tunel. "Bolje je da odem, odlazim."

A kako sad stvari stoje, te njegove riječi mogle bi se obistiniti, ali zato što to sada želi Real Madrid! U ovoj fazi to bi možda doista bilo najbolje za sve uključene, jer Viniciusov sramotan ispad neposluha nije nimalo iznenadio, dapače to mu je samo jedan u nizu nepotrebnih ispada.

Realu je sad, navodno prekipjelo, a odlazak, odnosno prodaju Viniciusa odobrio je i sam predsjednik Florentino Perez, pišu španjolski mediji.

Otkad je Xabi Alonso preuzeo klupu Reala, Kylian Mbappé je, bez ikakve sumnje, postao vođa Reala i glavno lice kluba, što je bio Perezov plan od početka. Zato je uložio toliko vremena, novca i truda da ga nagovori da napusti Paris Saint-Germain i dođe u Madrid. Posljedica toga je, međutim, da se Vinicius više ne osjeća cijenjenim kao prije na Bernabeuu, a svoj nezadovoljstvo pokazuje i sukobima s trenerom.

Viniciusov ugovor istječe za dvije godine i još se može produljiti. No dok se donedavno produžetak smatrao gotovom stvari, njegova je budućnost sada obavijena neizvjesnošću, ponajprije zbog zategnutog odnosa s Alonsom. I zato ga je Real Madrid spreman prodati, naravno ne za malu odštetu.

Viniciusov ispad na Clasicu očekivano je izazvao golemu raspravu. Bivši brazilski reprezentativac Luis Fabiano optužio je sunarodnjaka da je pokazao "nepoštovanje" prema treneru, ali i svom suigraču Rodrygu, dok je bivši francuski reprezentativac Christophe Dugarry rekao ono što mnogi misle kad je poručio da mu je dosta Viniciusovih eskapada.

"Uvijek kuka, stalno plače prema sucu i protivnicima – sad je nepodnošljiv", rekao je Dugarry za RMC Sport. "Možeš biti nezadovoljan kad te skinu, spustiš glavu, nešto promrmljaš, ali vrijeđati trenera, to je previše.

"Jesi li se ikad zapitao da te možda trener ne stavlja zato što ti izvedbe nisu na razini? Dosta, čovječe, dosta. Nisi na nivou. Još je daleko od forme iz prošlih sezona. Mora se preispitati. On je budući dobitnik Zlatne lopte, vođa Brazila, jedan od najboljih u Realu. Ali mora pokazati nešto drugo ako želi biti na toj razini. Florentino Perez će ga se riješiti."

Stevea McManamana je, pak, naljutilo što je Vinicius zasjenio veliki trijumf njegova bivšeg kluba. "Ne bismo trebali pričati o tome da je netko zamijenjen nakon 75 minuta. To me izluđuje", rekao je osvajač Europskog kupa za ESPN.

"Jer nije riječ o Viniciusu, nego o momčadi. O kolektivu. O pobjedi. O tome da odeš na plus pet. O tome da pobijediš Barcelonu nakon što te je prošle godine svladala četiri puta. O pobjedi u prvom Clasicu Xabija Alonsa kao trenera."

Kako god, teško je očekivati da će se Vinicius promijeniti, a ako ostane ovakav, onda je odlazak iz Reala najbolje rješenje za sve.