Brestovac u revanšu protiv Verhoevena - ulog je Gloryeva teškaška titula

Elitna kickboxing organizacija Glory nakon pet godina se vraća u Veliku Britaniju s priredbom koja donosi dva intrigantna meča za titulu, u teškoj i velter kategoriji!

Nešto više od dvije godine nakon što Ricu Verhoevenu nije uspio oduzeti titulu Gloryjevog prvaka teške kategorije, Mladen Brestovac imat će novu priliku! Teškaški okršaj predvodit će Glory 54 priredbu u Genting Areni u Birminghamu, a tu je i borba za titulu velter kategorije, koju brani Harut Grigorian protiv Alima Nabiyeva.

Izravni prijenos Glory 54 priredbe iz Birminghama ne propustite u subotu, 2. lipnja od 22:30h na Fight Channel PPV-u ekskluzivno kod vaših TV operatera!

“Scorpion Sting” protiv “Kralja kickboxinga”

Kad se dvojac sastao na Glory 28 priredbi u Parizu u ožujku 2016. godine, hrvatski je borac odradio jako dobru prvu rundu, no vremenom je sve više padao, dok je Nizozemac radio upravo ono u čemu je najbolji. Kontrolirao je situaciju te je tehnički savršeno odrađivao posao, bez potrebe za ulaženjem u neke izmjene, gdje bi mogao primiti koji nezgodan udarac. Tako je došao do čiste pobjede jednoglasnom odlukom sudaca.

Rico Verhoeven (53-10, 16 KO, Glory 16-1-0) je u međuvremenu slavio u još pet nastupa protiv boraca iz samog vrha i trenutno plovi na ostvarenih rekordnih 15 pobjeda zaredom u Gloryjevom ringu u kojem nije doživio poraz čak pet godina.

Od njihovog prvog susreta također je uspješan i Brestovac (56-12-1, 35 KO, Glory 3-3-0) koji je u FFC-u upisao tri velike pobjede odnosno tri obrane pojasa prvaka te dvije u Gloryju, između kojih je došao poraz od njegove “crne mačke”, Benjamina Adegbuyija. Ipak, impresivna nokaut pobjeda protiv Hesdyja Gergesa, koju je ostvario u rujnu prošle godine u Amsterdamu, bila je dovoljna za novi napad na Rica. I to prvobitno nije trebala biti borba za titulu, nego je najavljena kao “superfight”, no čelnici Glorya promijenili su mišljenje.

Na Mladenu je da pokaže što je naučio iz njihovog prvog meča te da pripremi taktiku kojom bi mogao iznenaditi tehnički možda i najsavršenijeg teškaša u povijesti kickboxinga. Jer Rico svoje mečeve dobiva upravo na taj način, pametnim pristupom i nevjerojatnom spremom, koja mu dozvoljava da kroz pet rundi, koliko će trajati i ovaj meč, drži jednak ritam ili da ga čak podigne, ako za to bude potrebe. No Mladen je u najboljim godinama i sada je vrijeme da potvrdi koliko je zapravo dobar. Teškaška Glory titula nije daleko, samo treba odraditi svoj najbolji meč i sve je moguće.

Nabiyev u napadu na Grigorianov pojas prvaka velter kategorije

Pred Gloryjevim velter prvakom Harutom Grigorianom (47-11, 33 KO, Glory 6-2-0) prva je obrana pojasa protiv izazivača Alima “Professora” Nabiyeva (49-6-0, 21 KO, Glory 3-0-0). Armenijsko-belgijski borac u svom vlasništvu drži pojas prvaka od Glory 50 priredbe u veljači ove godine. Tada je, nakon što je dva puta ranije doživio poraze nokautom, ponovno ušao u Gloryjev ring s Murthelom Groenhartom i osvetio poraze na najbolji mogući način – nokautiravši “Predatora” i oduzevši mu titulu!

Ovog puta Grigorian će se susresti sa sjajnim azerbajdžanskim udaračem Nabiyevim koji za sada broji tri čiste pobjede u Gloryjevom ringu. A koliko je sjajan ovaj match-up, govori i činjenica da je Nabiyev do mjesta prvog izazivača došao pobjedama nad Cedricom Doumbeom i Niekyjem Holzkenom, bivšim vladarima Gloryjeve velter kategorije.

Hoće li Grigorian još jednom potvrditi da mu pripada Gloryjevo zlato ili ćemo ponovno gledati promjenu na vrhu velter kategorije, doznat ćemo u subotu, 2. lipnja!

Dva okršaja u perolakoj kategoriji

A kao uvod u dva sjajna meča za titulu, čekaju nas dvije borbe u perolakoj kategoriji. 20-godišnji Britanac Bailey Sugden “Bad Boy” (11-2-0, 2 KO, Glory 2-1-0) na domaćem će terenu odmjeriti snage s Rusom Alekseijem Ulianovim (21-3-1, Glory 0-2-0), a Adrian Maxim (28-9, 17 KO, Glory 0-1-0) protiv Chenglonga Zhanga (45-6-0, 11 KO, Glory 3-1-0). Vidjet ćemo i britanske debitante u Gloryjevom ringu, Brada Stantona protiv Joeja Himswortha i Ciarana Smitha protiv Deana Pattinsona!

GLORY 54

Rico Verhoeven (c) vs. Mladen Brestovac – meč za pojas prvaka teške kategorije

Harut Grigorian (c) vs. Alim Nabiyev – meč za pojas prvaka velter kategorije

Bailey Sugden vs. Aleksei Ulianov

Brad Stanton vs. Joe Himsworth

Adrian Maxim vs. Chenglong Zhang

Ciaran Smith vs. Dean Pattinson