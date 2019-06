Nije se puno slavilo: Osvojili smo naslov, ali ovdje su drugačije fešte od naših 'balkanskih'

Nakon što je, u petoj utakmici francuskog finala, uz njegovih 11 koševa njegov Asvel pobijedio Monaco (66:55), Miro Bilan (29, 213 cm) osvojio je svoj 12. trofej. U Francusku je otišao sa četiri naslova prvaka i pet nacionalnih kupova osvojenih s Cedevitom, a potom je sa Strasbourgom osvojio francuski Kup, a sa Asvelom i Kup i Prvenstvo.

- Meni svaki moj pehar jako puno znači jer vi kao sportaš nikad ne znate hoće li vam ovaj najnoviji biti i posljednji. Ti možeš imati fenomenalnu karijeru, a da nikad više ne uzmeš trofej.

Asvelu je to 19. naslov prvaka Francuske, no proslava je bila daleko od "derneka".

- Nakon fešte u dvorani slavlje se nastavilo u restoranu zatvorenog tipa. Ovdje su drugačije fešte od onih naših "balkanskih". Meni je prava fešta kada možeš i zapjevati, kao što smo mi znali feštati na Velesajmu nakon Cedevitinih naslova. Ovo je više bilo kao neki party, no mi igrači smo ionako bili toliko premoreni, bez energije za neko veliko feštanje.

A tome su pridonijeli i nevjerojatno teški uvjeti jer krasna arena Astroballe nema klimu.

- Naša dvorana dijelom je pod zemljom i zimi je ugodna, no ljeti kada je vani 35 stupnjeva, sa 5500 gledatelja, postane "pećnica". A dan pete utakmice finala bio je i najtopliji dan u godini u Lyonu.

Nažalost Bilanovih, takva sparina čekala ih je i u njihovu stanu jer u njemu nemaju klimu, no ne zato što oni to ne žele već "višom silom".

- Francuzi imaju pravilo da se ne smije narušavati izgled zgrade postavljanjem vanjskih jedinica klime i to je jedino moguće ako se suglase baš svi stanari. Prvi put nam se to dogodilo u Strasbourgu, a ponovilo se u Lyonu. Najgore od svega jest da je zbog toga tolika potražnja za portabl klimama i ventilatorima da niti njih nema za kupiti.

Na fešti je bio i najveći francuski košarkaš svih vremena Tony Parker. Tony je suvlasnik kluba još od 2009., a većinski vlasnik od 2014., a od ove godine partnera ima u lokalnom nogometnom prvoligašu klubu Olympique.

- Otkako je završio svoju posljednju NBA sezonu, Tony je stalno s nama, no još dok je igrao stalno nam je slao poruke podrške. Nikad nije gubio vjeru u nas, čak i u nekim našim lošim razdobljima, pa nam je govorio da samo nastavimo vjerovati u to što radimo. On je strašno pozitivan lik, ponekad dođe i na naš trening, a u Monacu je, dok se čekao početak treće i četvrte utakmice finala, pravio društvo suprugama igrača. On je čovjek koji se ničim ne želi izdizati od svog okruženja. Njegova desna ruka je još jedan NBA igrač Nicolas Batum, no on nema toliko kontakta s nama koliko Tony.

A gazda se nemalo iznenadio kada je čuo da je on gospođu Bilan upoznao i prije no svog hrvatskog igrača.

- Kada je Tony 2010. s Evom Longoriom bio kod nas na Jadranu i na jahti obilazio hrvatske otoke, jedina hrvatska novinarka koja je tada uspjela dobiti intervju s njim i suprugom bila je moja Nevena koja je tada radila za Šibenski list i Slobodnu Dalmaciju. Kada sam mu to rekao, Tony se nasmijao i kazao "ovaj svijet je katkad doista mali".

Obje svoje pečalbarske godine, Miro je proveo u Francuskoj. Prvu u Strasbourgu, drugu u Lyonu.

- Sezone su mi bile slične po brojkama, no ove godine je momčad za koju sam ja igrao bila puno uspješnija. U Eurokupu dospjeli smo dosta daleko, a u Francuskoj smo osvojili nacionalni kup i prvenstvo.

Po očevoj liniji, Miro je u srodstvu sa Željkom Jerkovom, splitskim košarkašem koji se diči sa olimpijskim (1980.) i svjetskim zlatom (1978.) te sa tri europska zlata (1973., 1975. i 1977.).

- Moj otac i Željko prvi su rođaci, oni su sinovi brata i sestre blizanaca pa sam ja i naslijedio taj košarkaški gen. Nisam ga dobio koliko i on, ali nešto jesam dobio.

Tijekom ove finalne serije, točnije za vrijeme druge utakmice, premda dugogodišnji cedevitaš, Bilan je imao podršku dvoje navijača Cibone.

- Saša, krsni kum mog 16-mjesečnog sina Andrea, i njegova kćer Pia doista su veliki navijači Cibone pa sam ih zafrkavao da bih, kada god su oni gledali finala Cedevite i Cibone, uvijek ja bio taj koji je dizao pehar. Sada kada mene više nema, eto i oni su kao navijači Cibone došli u priliku slaviti neki trofej.

Priznaje Miro da je iznenađen s time što se dogodilo sa klubom u kojem je proveo šest sezona i čiji je još uvijek rekorder po broju odigranih utakmica i postignutih koševa.

- Iznenađen sam koliko i cjelokupna košarkaška javnost. Taj novi klub Cedevita Olimpija više mi ne izgleda kao taj klub, zapravo, više mi djeluje kao Olimpija nego kao Cedevita. Ja sam emotivno vezan na Cedevitu jer sam u tom klubu osvojio svoje prve seniorske trofeje a u tom dresu igrao sam i tri Eurolige i meni je taj klub puno dao.

Što će mu sve dati Asvel vidjet će se uskoro.

- Ja sam s Asvelom imao ugovor "jedan plus jedan" pri čemu obje strane imaju opcije izlaza. Privlačno je to što će Asvel, na pozivnicu, igrati sljedeće dvije Eurolige no u Francuskoj se u ovoj godini dogodila jedna nepovoljna stvar za sportaše. Naime, ove godine su se u Francuskoj promijenili porezni zakoni i sada sportaši moraju plaćati puno veće poraze. Sa sportske strane volio bih ostati, no treba gledati i ono što je isplativije. Tiče se to i domaćih igrača, no to je ipak njihova domovina.

Foto: Privatni album

A reprezentacija Bilanove domovine ovih dana putuje u Las Vegas na Ljetnu NBA ligu.

- Pričao sam s novim izbornikom Mršićem i on nije insistirao na tome da se i ja priključim toj vrsti. Vjerojatno me dovoljno dobro poznaje pa je htio probati neke druge kandidate na poziciji centra. Inače, pričali smo o tome kakva je situacija u reprezentaciji bila proteklih godina i što bi moglo biti bolje. U svakom slučaju, ne budem li igrao u nekom euroligašu ja ću biti dostupan za kvalifikacijske utakmice za Eurobasket.

Miro zna kako to izgleda Ljetna NBA liga jer ima jednu u nogama.

- Prije šest-sedam godina igrao sam za Houston na Ljetnoj ligi u Orlandu. Tamo se nije baš igrala timska košarka a to je nešto što meni ne odgovara jer ja volim igrati organiziranu košarku. To je sve skupa malo divlje, no nije tim igračima za zamjeriti jer svatko od njih gleda svoj probitak, kako izboriti svoje mjesto pod NBA suncem. U takvoj prigodi ipak svatko gleda sebe jer puno više će ti donijeti brojke koje si skupio nego to što ćeš ti timski napraviti.

Imao je Bilan još neke doticaje s NBA svijetom.

- Kada sam bio u svojoj izlaznoj draft godini, bio sam na pet-šest pokaznih treninga, a jedne godine sam proveo četiri-pet dana u Clevelandovom mini kampu.

Ovo ljeto, Bilan će moći posvetiti sebi i svom igračkom napretku, a prije svega odmoru u svom Šibeniku. U moru, ali i stanu s klimom kakvog se, živeći u Francuskoj, toliko zaželio.

