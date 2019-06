Zarađuje silne milijune, a iznenadit ćete se kad vidite kakav je automobil vozio

Odlazak LeBrona Jamesa u Kaliforniju bacio je u drugi plan sve druge razmjene igrača u NBA-u prošlo ljeto, pa je tako odlazak Kawhija Leonarda u Toronto dobio i manje pozornosti nego je to zaslužio igrač koji je po mnogima bio među tri najbolja do ozljede protiv Golden Statea Warriorsa u finalu Zapadne konferencije 2017. godine.

Narušeni odnosi u momčadi

Kawhijevi San Antonio Spursi dočekali su povratak 27-godišnjaka u sezoni 2017./2018. godine, ali došlo je do međusobnog nepovjerenja i optužbi koje su trajno narušile odnose u momčadi.

Spursi su optuživali Leonarda da ozljeda nije toliko ozbiljna kako je predstavljaju igrač i njegovi ljudi koji su odlazili u New York na liječenje.

Kawhi se razočarao u Spurse i pojedine suigrače koji su sumnjali u njegove riječi te je nakon što je odigrao devet utakmica u toj sezoni odlučio zatražiti razmjenu s iskazanom željom odlaska u rodnu Kaliforniju te je kao svoje prioritete naveo Los Angeles Lakerse i Los Angeles Clipperse.

Gregg Popovich, trener Spursa, nije uslišao Kawhijeve molitve, te ga je u maniri Donalda Trumpa poslao izvan granica SAD-a na početku ove sezone. Kanada i Toronto postali su novi Leonardov dom, a sve je izgledalo kako će to biti jednogodišnja avantura nakon koje će Kawhi pokupiti stvari i napustiti hladni Toronto, te se zaputiti u toplije krajeve.

Rizik je na sebe preuzeo Masai Ujiri, GM Raptorsa koji je sjajan posao radio u Denveru, a onda se odlučio na nepopularan potez i poslao je najboljeg igrača DeMara DeRozana u Texas za Kawhija.

Brojni NBA analitičari ovaj su potez smatrali Ujirijevim samoubojstvom, smatrajući kako nema šanse da Raptorsi s Leonardom naprave korak više i dođu do finale NBA lige. Kawhi, ne samo da ih je tamo odveo, nego je u Kanadu donio prvi NBA naslov u povijesti, a on je bio najkorisniji igrač finala.

Podigao je Kanadu na noge, a sebi priuštio luksuz da ga mnogi nazivaju najboljim košarkašem današnjice.

Nakon što je sam uništio Philadelphiju u polufinalu Istoka, njegovu igru uspoređuju s onom Michaela Jordana. Burna rasprava vodi se u SAD-u zbog samog spomena Leonarda i po mnogima najboljeg košarkaša svih vremena u istoj rečenici. A je li to daleko od istine?

Sama činjenica da je danas jedan od tri najbolja igrača na svijetu sportski je, ali i životni uspjeh Leonarda. Još kao šesnaestogodišnjak ostao je bez oca Marka koji je ubijen u svojoj praonici automobila u Comptonu u Kaliforniji, a majka Kim priznala je kasnije strah koji je osjećala zbog mogućeg prelaska Kawhija na drugu stranu zakona zbog smrti oca.

– Svaki put kada bih ga pitala je li dobro, samo bi mi mirno odgovorio da je. Bez pretjeranih emocija – objasnila je majka, ali na njezinu sreću i sreću ljubitelja košarke, sport je odigrao ključnu ulogu i maknuo njezino dijete s ulice.

Kawhi je i danas u ligi poznat kao osoba od koje se ne treba očekivati puno riječi, a sam je više puta rekao kako mu je puno draže “pričati” na terenu.

Introvertan je i to ne pokušava sakriti, a njegov odnos prema privatnom životu, društvenim mrežama, skupim automobilima i ostalim popratnim sadržajem za koji jedna zvijezda njegovog kalibra ima angažiran tim stručnjaka, jasno oslikava kakva je Kawhi osoba.

Ni on ni njegova partnerica Kishele nemaju društvene mreže, imaju dvoje djece (kćer i sina), a još donedavno je Kawhi vozio automobil Chevy Tahoe iz 1997. godine iako po ugovoru zarađuje više od 20 milijuna dolara godišnje:

– Vozi me od mjesta do mjesta i malo troši. Za to mi je i potreban – objasnio je.

U istoj rečenici s Jordanom

O njegovu privatnom životu i nasrtljivi američki mediji malo znaju, a Kawhi je takav do dolaska u ligu 2011. kada nitko nije očekivao da će se košarkaš sa San Diego Statea razviti u ovakvu igračinu.

A koliko je obožavan, govori i podatak da su mu svi kafići i restorani u Torontu doživotno ponudili besplatnu hranu i piće. Naravno, uz uvjet da produlji ugovor s Raptorsima.

Kawhi je biran tek kao 15. izbor od Indiana Pacersa koji su ga iste večeri na draftu razmijenili u San Antonio Spurse koji su za njega dali “samo” Georgea Hilla, solidnog razigravača. Osam godina poslije taj dečko s demode pletenicama dokazao je svima da je poseban igrač kojeg se može staviti u istu rečenicu s “božanstvenim” Air Jordanom.