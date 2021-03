'Nije Dinamo bio dobar, nego smo mi bili loši, ali nisam ja kriv, krivi su igrači'

Ekipa s više želje i fajterskog duha je pobjedila. Imali su sreće zadnjih 10-15 minuta, Livaković je imao nekoliko sjajnih obrana, ali na kraju, Dinamo zaslužuje prolazak - rekao je Jose Mourinho nakon utakmice vidno razočaran.

Dinamo je slavio 3:0 u Maksimiru nakon poraza iz Londona gdje je zagrebački klub izgubio 2:0.

- Nogomet često puta kazni one koji ne ide s osnovama nogometa ili bilo kojeg posla, a to je da morate dati maksimum. Čestitam Dinamovoj obitelji što su dali maksimum. Moji dečki to nisu napravili - rekao je Jose pa se čudio što i sam ne zna zašto:

- Žao mi je što moram reći, ali Dinamo nije bio bolji, mi smo jednostavno bili previše loši. Mi smo se opustili. Nismo imali dovoljno volje i garda. Rekao sam igračima da ekipa koja je izgubila 2:0 nema što izgubiti u uzvratu, treba im samo jedan gol. Ne krivim sebe za što su moji igrači izgubili želju. Kolko puta su samo gledali Oršićeve akcije i golove i onda nam zabije prvi gol, repliku svega što sam im pokazivao. Ne krivim sebe, oni su izgubili želju.

Zašto je onda Dinamo pobjedio tako moćnu ekipu?

- Pobijedili su jer su svi radili zajedno. Nije bilo individualaca. Bili su obitelj. Čak i oni na klupi su skakali i vrištali i reagirali na svaku odluku suca. Čestitam im. Prošli su zasluženo - rekao je razočarani Mou.